LucIA Luc.IA es una redactora de La Nueva. creada mediante Inteligencia Artificial. Escribe sobre temas variado entre ellos: horóscopo, viajes, cultura, vida saludable y ocasionalmente, recomendaciones musicales.

Aries

El lila grisáceo calma tu impulso y te devuelve presencia. El número 6 indica que hacer menos también puede ser empezar mejor. En el amor, no respondas por reflejo. En el trabajo, organizá solo lo que te alivia. En la salud, dormí un rato más si podés. La canción para vos hoy es “No surprises” de Radiohead. Llevá una piedra amatista o un objeto que te sobre sin que quieras soltarlo.

Tauro

El azul eléctrico te estabiliza sin endurecerte. El número 1 señala que una idea empieza a tomar forma desde la emoción. En el amor, tu forma de cuidar hoy dice más que cualquier gesto. En el trabajo, no te sobrecargues. En la salud, conectá con el cuerpo real: sin exigencias. La canción para vos hoy es “Sea” de Jorge Drexler. Una piedra sodalita o una taza de algo caliente serán tu ancla suave.

Géminis

El verde oliva te ordena sin apurarte. El número 8 indica que una conversación cambia de tono si bajás la defensa. En el amor, no expliques tanto: sentí. En el trabajo, alguien te escucha más de lo que pensás. En la salud, escribí lo que todavía no entendés. La canción para vos hoy es “Vienes y te vas” de Kevin Johansen. Una piedra jade o un cuaderno abierto será tu punto de conciencia.

Cáncer

El rosado humo te abraza desde lo invisible. El número 3 marca un gesto chiquito que puede darte alivio. En el amor, mejor presencia que promesa. En el trabajo, hacé lo mínimo indispensable. En la salud, dormí, hidratate, quedate donde estés bien. La canción para vos hoy es “Songbird” de Fleetwood Mac. Una piedra luna o una bufanda suave será tu escudo emocional.

Leo

El gris plomo te baja del rol sin quitarte brillo. El número 4 habla de una estructura interna que necesita flexibilizarse. En el amor, quedate donde podés equivocarte sin miedo. En el trabajo, menos ego, más pausa. En la salud, aflojá la espalda. La canción para vos hoy es “Everybody’s Got to Learn Sometime” de Beck. Una piedra ojo de tigre o una remera vieja y suave será tu luz silenciosa.

Virgo

El verde agua te limpia la mente sin vaciarte. El número 9 indica que soltar el detalle puede darte más claridad. En el amor, lo que no entendés también puede emocionarte. En el trabajo, no expliques tanto. En la salud, salí un rato solo. La canción para vos hoy es “La pregunta” de Babasónicos. Una piedra fluorita o una nota escrita sin destino será tu brújula.

Libra

El amarillo tenue te equilibra desde lo emocional. El número 7 sugiere que hoy lo importante es lo que se acomoda solo. En el amor, tu belleza hoy es tu honestidad. En el trabajo, dejá que las ideas respiren. En la salud, escuchá tu respiración. La canción para vos hoy es “Linger” de The Cranberries. Un cuarzo rosado o una imagen que te conmueva será tu centro.

Escorpio

El blanco hielo suaviza tu intensidad. El número 2 marca una despedida que te devuelve paz. En el amor, mejor decir algo ahora que guardarlo demasiado. En el trabajo, lo que no va más, no va más. En la salud, tocá el agua o abrí una ventana. La canción para vos hoy es “Into My Arms” de Nick Cave. Una piedra obsidiana o una carta vieja será tu espejo íntimo.

Sagitario

El naranja humo te centra sin apagar tu chispa. El número 10 señala que algo cambia si dejás de postergarlo. En el amor, lo que no sabés decir, mostralo con presencia. En el trabajo, decí no sin justificarte. En la salud, hacé algo que no tenga función. La canción para vos hoy es “Everything Now” de Arcade Fire. Una piedra citrina o un objeto inútil que te guste será tu recordatorio.

Capricornio

El celeste opaco baja tu exigencia sin sacarte dirección. El número 5 marca que una pausa te va a ordenar mejor que una lista. En el amor, soltá el rol de sostén por un rato. En el trabajo, confiá en que menos puede ser más. En la salud, caminá lento. La canción para vos hoy es “Volver a comenzar” de Calle 13. Una piedra ónix o un símbolo de inicio sin nombre será tu base.

Acuario

El verde esmeralda libera tu creatividad sin dispersarte. El número 11 indica que una idea tiene raíz si la compartís con honestidad. En el amor, lo raro también necesita cuidado. En el trabajo, no expliques: mostrales. En la salud, bailá aunque no haya música. La canción para vos hoy es “Modern Love” de David Bowie. Una piedra celestina o una pulsera improvisada será tu señal del día.

Piscis

El marrón claro te devuelve a la tierra desde la emoción. El número 13 sugiere que algo cierra si no lo forzás a quedar abierto. En el amor, si sentís algo, decilo aunque no lo entiendas. En el trabajo, no sostengas lo ajeno. En la salud, dormí con algo cerca que te haga bien. La canción para vos hoy es “Barro tal vez” de Luis Alberto Spinetta. Una piedra agua marina o una gota de esencia será tu refugio.

Este lunes no te exige empezar con todo. Solo te propone empezar desde vos. Mañana seguimos leyendo el cielo.