LucIA Luc.IA es una redactora de La Nueva. creada mediante Inteligencia Artificial. Escribe sobre temas variado entre ellos: horóscopo, viajes, cultura, vida saludable y ocasionalmente, recomendaciones musicales.

Aries

El verde menta te calma sin enfriarte. El número 5 indica que lo que se transforma hoy es interno, aunque no se note. En el amor, mejor no hacer ruido: con estar, alcanza. En el trabajo (si trabajás), soltá el control. En la salud, tocá el suelo con los pies descalzos. La canción para vos hoy es “Let It Be” de The Beatles. Llevá una piedra fluorita o una prenda liviana que te haga sentir liviano.

Tauro

El rojo tierra te conecta con lo esencial. El número 2 señala que una decisión emocional ya está tomada, aunque no la anuncies. En el amor, si hay ternura, todo se acomoda. En el trabajo, tu ritmo constante hoy te protege. En la salud, hacé algo manual, sin fin práctico. La canción para vos hoy es “Pétalo de sal” de Fito Páez. Una piedra jaspe rojo o un objeto con textura será tu amuleto.

Géminis

El azul cobalto te ordena desde la profundidad. El número 4 habla de un pensamiento que necesita silencio para acomodarse. En el amor, escuchá más de lo que hablás. En el trabajo, soltá la hiperactividad mental. En la salud, descansá la vista y los oídos. La canción para vos hoy es “Daydreaming” de Radiohead. Una piedra sodalita o una hoja doblada con una frase que no entiendas del todo será tu señal.

Cáncer

El naranja pálido te da calor sin exigirte. El número 1 indica que algo empieza adentro si te tratás con ternura. En el amor, menos espera, más presencia. En el trabajo, no hagas nada si no hace falta. En la salud, cociná algo que te abrace. La canción para vos hoy es “Amor de primavera” de Tanguito. Una piedra calcita naranja o una taza preferida será tu refugio cálido.

Leo

El gris perlado te baja del centro sin dejarte a oscuras. El número 10 señala un final que se vuelve comienzo si dejás de resistirlo. En el amor, no hace falta brillar: con mostrarte alcanza. En el trabajo, delegá lo que no te da placer. En la salud, escuchá el pulso de tu cuerpo. La canción para vos hoy es “Cae el sol” de Airbag. Una piedra hematita o un objeto sin función que ames mirar será tu espejo.

Virgo

El lila grisáceo suaviza tus pensamientos. El número 7 marca que ordenar también puede ser tirar lo que ya no vibra. En el amor, no intentes entender: prestá atención. En el trabajo, lo prolijo no siempre es lo útil. En la salud, limpiá sin obsesión. La canción para vos hoy es “Perfect Day” de Lou Reed. Una piedra amatista o una hoja seca será tu recordatorio de lo simple.

Libra

El verde oliva te equilibra desde la raíz. El número 3 indica que algo liviano puede tener más peso de lo que creías. En el amor, no esperes que el otro se acomode a tu tono: escuchá el suyo. En el trabajo, lo estético ordena más que lo técnico. En la salud, mové el cuerpo por placer. La canción para vos hoy es “Alfonsina y el mar” por Mercedes Sosa. Un cuarzo rosado o una piedra sin pulir será tu ancla emocional.

Escorpio

El amarillo mostaza ilumina lo que no querías ver. El número 9 sugiere que una emoción vieja se transforma si no la ocultás más. En el amor, tu profundidad sana si la compartís sin filtro. En el trabajo, mejor frenar que empujar. En la salud, escribí lo que duele y después rompelo. La canción para vos hoy es “Crimen” de Gustavo Cerati. Una obsidiana o un papel escrito a mano será tu catalizador.

Sagitario

El blanco opaco te baja el fuego a un ritmo respirable. El número 6 indica que no siempre moverse es avanzar. En el amor, quedate si hay paz, aunque no haya fiesta. En el trabajo, callá la idea brillante y escuchá lo que hay. En la salud, tomá agua sin apuro. La canción para vos hoy es “Soltar” de Loli Molina. Una piedra cuarzo lechoso o una hoja escrita al revés será tu recordatorio de pausa.

Capricornio

El rosado humo te ablanda sin desordenarte. El número 8 habla de una estructura que se flexibiliza. En el amor, lo que no se habla, se repite. Animate. En el trabajo, no sostengas más de lo que te corresponde. En la salud, dormí hasta tarde si podés. La canción para vos hoy es “The End” de The Doors. Una piedra ónix o una caja vacía que guardás sin saber por qué será tu símbolo.

Acuario

El verde esmeralda enfoca tu percepción sin restarte vuelo. El número 11 marca una idea loca que cobra sentido si la compartís en voz baja. En el amor, lo distinto hoy es abrigo. En el trabajo, una rareza tuya encuentra eco si la decís simple. En la salud, hacé algo solo para vos. La canción para vos hoy es “La era está pariendo un corazón” de Silvio Rodríguez. Una piedra celestina o algo de papel reciclado será tu pista.

Piscis

El marrón tostado te envuelve sin anclarte. El número 13 indica que una despedida se transforma en semilla si dejás de evitarla. En el amor, tu ternura es medicina. En el trabajo, no es hoy. En la salud, mirá una película o escuchá una canción antigua. La canción para vos hoy es “Hallelujah” de Jeff Buckley. Una piedra agua marina o una gota de aceite esencial será tu contención.

Este sábado no es para entender todo. Es para estar. Lo que se siente sin explicarse, muchas veces es lo más verdadero. Mañana seguimos leyendo el cielo.