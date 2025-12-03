"El desempleo está a punto de explotar": la dura advertencia de un exasesor de Javier Milei

El economista y exasesor presidencial Carlos Rodríguez advirtió sobre el impacto negativo que, según su mirada, generará en el empleo la apertura de importaciones con un tipo de cambio "controlado y atrasado". Afirmó que, en este contexto, "el desempleo está a punto de explotar".

En un análisis publicado en su cuenta de X, Rodríguez sostuvo que "la apertura de importaciones con tipo de cambio controlado y atrasado, más un mercado laboral totalmente distorsionado, son una invitación al desempleo".

En la misma línea, señaló que la combinación de apertura comercial y atraso cambiario "provoca importaciones y despidos en el sector afectado".

El economista también planteó que el atraso del dólar oficial "no favorece la creación de nuevas empresas exportadoras" y que, aun así, "los trabajadores que pierden su empleo en los sectores que compiten con la importación no logran reinsertarse en el mercado formal por las distorsiones existentes".

Si bien no cuestionó la liberalización para importar, Rodríguez consideró que debería acompañarse con otra política cambiaria. "La apertura está bien, pero es necesario un tipo de cambio de equilibrio y un mercado laboral que permita trasladar trabajadores de un sector a otro", afirmó.

Al profundizar en los efectos sobre el empleo, señaló que los trabajadores despedidos "terminan en la informalidad, en el monotributo o directamente en el desempleo", y alertó que, en las condiciones actuales, "el desempleo está a las puertas de explotar, como ocurrió con la Tablita y la Convertibilidad".

Rodríguez advirtió que, en momentos de cambios estructurales, la economía "necesita flexibilidad", resumida en "tipo de cambio flotante y mercado laboral flexible".

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo en todo el país, con un promedio de 10.000 empleos privados formales menos por mes en lo que va de 2025, según un informe reciente del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Para el economista, el cuadro podría agravarse si continúa el incremento de importaciones sin modificaciones en la estrategia cambiaria del Ejecutivo ni avances en reformas laborales. (NA)