Caso Maradona: el defensor de Cosachov anticipó que “irá hasta las últimas consecuencias”

El abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las ocho acusadas por la muerte de Diego Armando Maradona, advirtió que “irá a fondo y hasta las últimas consecuencias” para evitar que su clienta sea juzgada dos veces.

Vadim Mischanchuk criticó el fallo de la Cámara de Garantías y Apelaciones de San Isidro que rechazó los planteos presentados por las defensas.

“Nos agraviamos a partir de lo resuelto porque someter a los imputados a un nuevo juicio viola la garantía que prohíbe que una persona afronte dos veces a un proceso penal por los mismos hechos", cuestionó el letrado.

En este sentido, resaltó que el debate oral y público anterior fue declarado nulo por el documental de la ex magistrada Julieta Makintach y no por responsabilidad de los sindicados: “Se canceló por deficiencias del propio Estado”.

El 17 de marzo de 2026, comenzará el nuevo juicio por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino, pero Mischanchuk consideró que ese proceso “sólo tiene sustento en limpiar la imagen del sistema judicial y quedar bien con la opinión pública a costa de los derechos de los imputados”.

"El segundo motivo de nuestra protesta tiene que ver con la posibilidad de que se avance en un nuevo juicio que se haga a través de dos debates diferentes que pueden dar lugar a sentencias contradictorias y futuras nulidades absolutas", remarcó.

El abogado había presentado un recurso non bis in idem (cosa ya juzgada) para impedir que la psiquiatra atraviese el segundo debate. Sin embargo, conforme al escrito de 11 páginas, el planteo, al igual que los radicados por las defensas del neurocirujano Leopoldo Luque; el enfermero Ricardo Almirón y la coordinadora de Swiss Medical Nancy Edith Forlini, fue declarado inadmisible.

Para Mischanchuk, ambas decisiones afectan a Cosachov, por lo que analiza agotar todas las instancias que “otorga la ley” e imposibilitar que “se ponga en riesgo de todas las partes de acceder a la verdad objetiva”: “Vamos a ir a fondo y hasta las últimas consecuencias”.

“Con las nuevas pericias médicas quedó completamente descartado que los profesionales hayan provocado intencionalmente el deceso de Diego”, consignó,

Cosachov, Luque, Almirón, Forlini; el psicólogo Carlos Díaz; el jefe de enfermeros Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna irán al juicio técnico, al tiempo que Dahiana Gisela Madrid afrontará un debate por jurados. (NA)