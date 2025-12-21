La ministra Monteoliva oficializó la nueva conducción de la Policía Federal

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, definió en las últimas horas la nueva cúpula de la Policía Federal Argentina (PFA), con dos cambios puntuales, varias ratificaciones y la continuidad de una sola mujer en la plana mayor de la fuerza.

Las designaciones quedaron oficializadas a través de la Orden del Día Interna (ODI) número 235 de la PFA. En ese marco, Monteoliva ratificó al comisario general Luis Rollé como jefe de la fuerza y al comisario general Mariano Giuffra como subjefe, consolidando así la línea de conducción vigente.

A poco más de dos semanas de haber asumido, la ministra destacó la gestión de su antecesora Patricia Bullrich y dejó en claro que no habrá un viraje en materia de seguridad. "La Doctrina Bullrich sigue más vigente que nunca", aseguró, al garantizar la continuidad del enfoque operativo y estratégico.

Entre las confirmaciones, se resolvió que la comisario mayor Mirna Edith Speranza continúe al frente de la Superintendencia de Seguridad de Estado, área que anteriormente se denominaba Seguridad y Custodia. De esta manera, vuelve a ser la única mujer dentro de la cúpula policial, una situación que se repite respecto de 2024 y que vuelve a poner en evidencia el escaso cupo femenino en los niveles más altos de la institución.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los principales cambios se dieron en la Superintendencia de Administración, donde el comisario mayor Juan José Mingorance reemplazó al comisario general Rubén Haidar, y en la Superintendencia Federal de Bomberos y Protección de Riesgos, que ahora quedó a cargo del comisario mayor Gustavo Alberto Núñez en lugar de Mauricio Adrián Barrera.

El resto de la estructura se mantuvo sin modificaciones sustanciales, aunque con ajustes en la denominación de algunas áreas. Drogas Peligrosas pasó a llamarse Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, que seguirá bajo la conducción del comisario general Marcelo Laures. También se modificó la Superintendencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que ahora quedó como Superintendencia de Comunicaciones, con la continuidad del comisario general Juan Manuel Beltrán.

Otro cambio nominal fue el de Intervención Territorial, que pasó a denominarse Superintendencia de Operaciones Policiales, manteniendo al frente al comisario general Carlos Vallini.

En el marco de la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), se redefinieron las áreas que hasta ahora se conocían como Proyecto Central de Investigaciones y Operaciones Federales y Proyecto Central de Coordinación Federal. Ambas pasaron a llamarse Departamento Federal de Investigaciones y Departamento Federal de Coordinación, respectivamente, aunque se ratificó a sus autoridades: el comisario general Pascual Bellizzi en Investigaciones y el comisario general Marcelo Omar Farías en Coordinación.

En otras superintendencias no hubo cambios: continúan el comisario general Fausto Fernando Núñez en Agencias Federales de Investigación; el comisario mayor Martín Leonardo de Cristóbal en Investigaciones Federales; y el comisario mayor Favio Adrián Fara en Bienestar.

En la segunda línea de conducción, correspondiente a las Direcciones Generales, se registraron algunas novedades. El comisario mayor Jorge Andrés Romero fue designado al frente de la Dirección General de Personal, en reemplazo de Daniel Enrique Pérez, mientras que el comisario general Pablo Bruni asumió en Planeamiento y Evaluación. Además, el comisario mayor Gonzalo Adrián Pelacchi quedó al frente de la Dirección General de Instrucción.

En tanto, se mantuvieron sin cambios el comisario general Néstor Fabián Zoya en Asuntos Internos; el comisario general Carlos Luis Rodríguez Adrover en Inteligencia Criminal; el comisario mayor Marcelo Fabián Chiappero en Cooperación Policial Internacional (Interpol); y el comisario mayor Marcelo Julián Orlando en Asuntos Jurídicos.

Los nuevos jefes ya asumieron formalmente sus funciones durante el fin de semana, dando inicio a una etapa de continuidad operativa con ajustes puntuales en la estructura de la Policía Federal. (NA)