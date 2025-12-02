Argentina, el país de la región con mejor dominio del inglés y el número 26 en el mundo

Argentina sigue mejorando su performance en el dominio del inglés, se posiciona como el mejor en Latinoamérica y se consolida como país referente en educación en el idioma anglosajón.

Los resultados se publicaron en la edición 2025 del Índice de Proficiencia en Inglés (EF EPI), el ranking más amplio de su tipo a nivel global, que mide las habilidades de inglés de personas de todo el mundo por país, capital y región.

Argentina demostró un avance constante en el dominio del inglés, fortaleciendo su potencial de inserción global y su conectividad cultural, y consolidándose como un modelo de progreso educativo.

Nuestro país encabeza América Latina en 2025, seguido por Honduras —ambos con nivel alto de dominio del inglés—, mientras que Uruguay, Paraguay y El Salvador presentan un nivel medio.

Entre las ciudades capitales, Buenos Aires llega al puesto 23 mundial y se posiciona como la de mejor nivel en la región; detrás se ubican con menor puntaje, pero dominio alto Santiago, Tegucigalpa, Asunción y Lima.

El resto de las capitales latinoamericanas se distribuyen entre niveles moderados y bajos.

La mejora en Argentina se observó en todos los grupos etarios, con un desempeño sobresaliente entre los jóvenes y adultos jóvenes.

Fue destacable el repunte del grupo de 18 a 20 años, que alcanzó 540 puntos, lo cual indicó un interés renovado por mejorar el inglés y superó los niveles de años anteriores.

Los grupos de 21 a 30 años superaron los 600 puntos, mientras que los adultos de 31 a 40 años mantuvieron niveles sólidos cercanos a 580.

Los mayores de 41 años se estabilizaron alrededor de 530 puntos, mostrando un progreso más moderado.

En términos de equidad de género, Argentina se distingue de la tendencia general de América Latina.

Mientras que en la región las brechas a favor de los hombres persisten, en Argentina las mujeres logran desempeños iguales o superiores, reflejando avances significativos hacia la equidad y consolidando un ejemplo positivo en la región.

A nivel nacional, Mar del Plata encabeza el ranking, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Bahía Blanca, consolidando su posición como centros de excelencia en inglés. Completan el top 5 de las ciudades con mejor nivel en Argentina, Rosario y La Plata.

Además, varias ciudades muestran un crecimiento destacado respecto al año anterior: San Juan y San Luis, por ejemplo, registraron mejoras de hasta 22 puntos, reduciendo la brecha entre las ciudades con mayor y menor desempeño.

El mundo

Nuevamente, los Países Bajos mantienen el primer puesto, esta vez seguidos por Croacia y Austria, ambos países con mejoras en sus posiciones. En tanto, Alemania ascendió al cuarto lugar con uno de los mayores avances en Europa.

El informe de EF además, destaca que la expresión oral sigue siendo un desafío global: en más de la mitad de los países evaluados, hablar es la habilidad más débil en inglés.

Si bien la mayoría de los países muestran diferencias marcadas entre sus distintas habilidades en el idioma —especialmente aquellos con un nivel general más alto—, la habilidad más fuerte o más débil varía según el país. Esto sugiere que ninguna de ellas es, por naturaleza, más difícil que las demás.

“El inglés continúa siendo el idioma más utilizado a nivel mundial para la comunicación internacional. En un contexto de creciente complejidad global, su rol como puente común entre culturas, economías e ideas es más importante que nunca”, resalta también Kate Bell.

La lengua más utilizada

El inglés continúa siendo la lengua común más utilizada en la comunicación internacional.

A pesar de las tensiones globales, su valor como herramienta de conexión en un mundo interdependiente es incuestionable.

Los resultados del EPI subrayan la importancia del aprendizaje de idiomas como herramienta clave para el desarrollo personal y profesional.

La demanda de cursos de inglés y de programas de adquisición del idioma no ha disminuido, ni tampoco la inversión por parte de empresas y gobiernos en el desarrollo de competencias en inglés. (NA)