Represalia contra ISIS: Estados Unidos anunció una operación militar “a gran escala”

Las fuerzas armadas de Estados Unidos lanzaron una ofensiva militar “a gran escala” contra el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) en Siria, en represalia por un ataque ocurrido la semana pasada en la ciudad de Palmira que dejó como saldo la muerte de tres estadounidenses.

La operación, confirmada por el Pentágono, marca una de las acciones militares más contundentes de Washington en territorio sirio desde la caída del régimen de Bashar al Assad el año pasado.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que la campaña fue bautizada como Operación Hawkeye Strike (Ataque Ojo de Halcón) y tiene como objetivo eliminar combatientes del ISIS, así como destruir su infraestructura y depósitos de armas.

Según explicó en un mensaje publicado en la red social X, la ofensiva responde de manera directa a la emboscada perpetrada el 13 de diciembre contra fuerzas estadounidenses en la provincia siria de Homs.

Un funcionario estadounidense anónimo afirmó que decenas de presuntos emplazamientos del ISIS fueron atacados en diversos puntos del centro de Siria con cazas de combate, helicópteros de ataque y salvas de artillería.

La misma fuente, citada por el diario The New York Times, indicó que los bombardeos podrían extenderse durante varias horas.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se refirió a la operación a través de su red Truth Social. “Estamos atacando con mucha fuerza los bastiones del ISIS en Siria, un lugar empapado de sangre que tiene muchos problemas, pero que tiene un futuro brillante si se erradica al ISIS”, escribió.

El ataque que motivó la represalia ocurrió el sábado pasado cerca de Palmira, cuando un solo tirador abrió fuego contra un convoy conjunto de fuerzas estadounidenses y sirias. Como consecuencia del ataque murieron dos soldados del Ejército de Estados Unidos y un intérprete civil. El atacante fue abatido en el lugar. (TN.com.ar)