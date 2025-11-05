Di Carlo confirmó a Gallardo: "He perdido y he ganado, pero estoy seguro de que voy a volver a ganar"

El presidente de River, Stefano Di Carlo, anunció la renovación de Marcelo Gallardo como entrenador del primer equipo hasta diciembre de 2026, en medio de un complejo presente y a pocos días del Superclásico ante Boca en condición de visitante.

En las instalaciones del estadio Monumental de Núñez, quién ganó las elecciones el sábado y asumió el lunes aseguró que vienen a "cumplir con la palabra que dieron en campaña". Además, afirmó que el entrenador "es la cara deportiva de River" y que "los proyectos y procesos hay que apoyarlos y sustentarlos en los malos momentos".

“A nivel personal, creo en su figura y su capacidad de trabajo. Llevó a River a lo más alto. Marcelo (Gallardo) siempre quiere lo mejor para River y estamos convencidos que va a volver a ganar” agregó Di Carlo que concluyó su participación sentenciando que “nadie tiene la llave del club. Los socios tienen la llave”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, Gallardo afirmó que “River ha atravesado muchos malos momentos y no estamos ajenos a la realidad. Somos conscientes que las cosas no son como queremos pero quiero redoblar la apuesta para lo que viene y estamos convencidos”.

“Estoy agradecido a aquellos hinchas que se expresan genuinamente, con apoyo, a pesar del mal momento. Desde este espacio, y del apoyo de los hinchas, es que estoy convencido de que quiero redoblar la apuesta para seguir” añadió.

Sobre el preocupante presente futbolístico que atraviesa su equipo, el entrenador afirmó: “Nosotros hacemos una evaluación temporada tras temporada y por eso hacemos revalidaciones año a año. Estamos convencidos que esta crisis futbolística va a pasar, como todo, y por eso tengo las convicciones para seguir”.

“No iba a escapar por un mal año deportivo. No está en mi y tengo convicciones para seguir a pesar de vivir en un mundo tan dramático. Yo pase por mucho en mi vida, he perdido mucho y he ganado, pero estoy seguro de que voy a volver a ganar. De que vamos a volver a ganar” sentenció.