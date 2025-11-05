Elecciones en la CGT: un triunvirato seguirá al mando y se acerca la votación para definir los nombres

La Confederación General del Trabajo (CGT) renueva la conducción en el Congreso en el estadio de Obras Sanitarias, con un tenso panorama de fondo marcado por las tensiones internas y el impulso a la reforma laboral del gobierno de Javier Milei.

La nueva conducción sería otro triunvirato, integrado por Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguros), mientras que el tercero sería Octavio Argüello (Camioneros), actual triunviro. A la par hay un intento de dirigentes para tratar de que sigan en la central gremios del transporte, como La Fraternidad, liderada por Omar Maturano, y Unión Tranviarios Automotor (UTA), encabezada por Roberto Fernández.

Con este panorama de fondo hay probabilidades, además, que Luis Barrionuevo (Gastronómicos) vuelva a formar una central separada, como lo hizo en 2008 con la denominada CGT Azul y Blanca.

Igualmente, la principal preocupación de la central sindical no está centrada en una eventual jugada del jefe de los gastronómicos, sino cómo enfrentar las negociaciones con el Gobierno por el proyecto de reforma laboral, uno de los ejes que el oficialismo impulsa en el Congreso.

Un dirigente cercano al jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, planteó que tienen “espíritu de diálogo” con la Casa Rosada, que consideran que debe entender que “dialogar no es confrontar”.

El planteo que los gremialistas le hacen al Ejecutivo es que debe comprender que el problema no pasa porque los trabajadores estén atados a un régimen de 75 años, que destacan que se fue modernizando. Advierten que las cuestiones centrales pasan por el desequilibrio de las condiciones de competitividad por la apertura de importaciones, con perjuicio directo en las empresas y la generación de empleo.

Aunque las negociaciones por la reforma laboral recién empiezan y hay varios proyectos en danza, entre ellos el de la Unión Industrial Argentina (UIA), y del Gobierno, que cuenta con el asesoramiento de estudios jurídicos de primer nivel.

En consecuencia, el desafío de la próxima conducción de la CGT pasará por definir cómo se enfrentan o dialogan con el Gobierno sobre esta reforma. (TN)