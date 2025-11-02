Esta tarde en 9 de Julio hubo más de un motivo para festejar a pesar de la derrota ante Regatas

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

9 de Julio perdió esta tarde como local ante Regatas de San Nicolás, 76 a 73, en femenino, por la quinta fecha de la zona Sur del Provincial de Clubes.

Se trato de un partido enmarcado por los festejos, porque en la previa distiguieron a las flamantes campeonas Sudamericanas U17 e integrantes del plantel de 9, Isabella Roldán y Delfina Álves da Florencia.

También, se aprovechó para premiar a las dos mencionadas, más Isabella Larrasolo, Isabel Sorzini y Yazmín Puentes, las cinco que este mediodía obtuvieron con la selección de Bahía el Provincial U17.

Tanto Roldán (con alguna molestia) como Álves da Florencia -ambas con importante carga-, no jugaron esta tarde, siendo dos bajas importantes para el equipo de Julián Turcato, que así y todo fue competitivo hasta el final, inclusive, llegando a ganar 68-66 a falta de 1m55.

Las pilares de 9 de Julio fueron Emilia Fernández, que terminó con 25 puntos (0-2 en t3, 8-14 en t2 y 9-11 en t1), más 5 rebotes; Ileana Corvalán aportó 21 puntos (3-9 en triples, 1-3 en dobles y 10-11 en libres), Belén Tombesi sumó 12 unidades, más 7 rebotes, mientras que Victoria Flores cerró con 7 rebotes.

En las nicoleñas fue decisiva la experimentada Andrea Rebola, quien convirtió 15 puntos (6-6 en dobles) y bajó 12 recobres.

También fue valioso el aporte de las hermanas Perazzo, quienes no habían jugado en el partido de ida (cuando 9 se impuso 83 a 47).

Roberta metió 21 puntos (9-17 en dobles) y bajó 6 rebotes, mientras que Albertina anotó 17 (7-11 en dobles), bajó 5 rebotes y dio 3 asistencias.

El próximo compromiso de 9 de Julio será el domingo 9, cerrando como local la fase clasificatoria ante San Martín de Junín.

La síntesis:

9 de Julio (73): E. Fernández (25), I. Corvalán (21), A. Maurer (3), M.V. Flores (5), M.B. Tombesi (12), fi; I. Larrasolo (3), J. Azaroff (2), V. Martín, G. Haberkorn y A. Althabe (2). DT: Julián Turcato.

Regatas (76): M. Wolf (17), A. Rebola (15), J. Virgillito (6), R. Perazzo (21), M. Lassalle, fi; A. Perazzo (17), T. Hipólito, E. Sione, M. Fernández y C. Lanzini. DT: Jorge Acosta.

Cuartos: Regatas, 12-19; 33-43 y 54-57.

Árbitros: Marcos García y Alexia González.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Posiciones

Así se ubican: 1º) Regatas (4-1), 9 puntos; 2º) Peñarol (3-1), 7; 3º) 9 de Julio (2-3), 7 y 4º) San Martín de Junín (0-4), 4.