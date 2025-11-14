El Coro Estable brindará un concierto solidario de música coral

El Coro Estable de Bahía Blanca desplegará un repertorio coral que combina obras a cappella y piezas acompañadas al piano en una propuesta de profunda belleza espiritual y expresiva.

Será el sábado 15 de noviembre a las 20:00 en Salón Héroes de Malvinas (Alsina 65- piso 1) del Municipio de Bahía Blanca. Esta actividad forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Bajo la dirección del maestro titular Perdo Garabán y el acompañamiento en piano del maestro Gustavo Gallo, en el programa se interpretarán obras de Franz Schubert y Gabriel Fauré, entre otras.

Director Pedro Garabán

Maestro Gustavo Gallo

La entrada será libre y gratuita. Se invita al público a colaborar con un alimento no perecedero, destinado al hogar “Lazos de amor para tu vida" del barrio Villa Mitre. El ingreso será a partir de las 19:30, por orden de llegada y hasta completar la capacidad de la sala.

Una propuesta conmovedora

Este programa reúne obras de gran belleza y profundidad espiritual, con piezas a cappella y otras acompañadas al piano. Invita a un recorrido emotivo por la música coral, atravesando distintos estilos y épocas, desde clásicos hasta composiciones contemporáneas