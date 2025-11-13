Santilli ratificó que no se reunirá con Kicillof y le pidió "coherencia"

El ministro del Interior, Diego Santilli, le pidió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que sea "coherente" antes de reclamar reuniones con el Gobierno nacional o manifestar en redes sociales que se siente "excluido" por no ser convocado a los encuentros con otros mandatarios provinciales.

"No adheriste al Pacto de Mayo. No adheriste al RIGI. No adheriste a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido? No escribas una cosa en Twitter y hagas otra en público. Hay millones de bonaerenses en el medio. ¿O tenés que pedirle permiso a CFK?", cuestionó Santilli desde su cuenta en X.

El funcionario ya había respondido ayer al pedido de audiencia que Kicillof formalizó mediante una nota enviada por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y reiteró su planteo: "Hay que ser coherentes y no tener doble personalidad", afirmó durante una visita a Entre Ríos.

"Voy a estar visitando a todos los que firmaron el Pacto de Mayo, él no participó. No adhirió al RIGI, no adhirió a la Ley de Reiterancia para terminar con la puerta giratoria, no adhirió a la Ley Antimafia. ¿Acaso le tiene que pedir permiso a Cristina Kirchner?", agregó Santilli.

Durante una conferencia de prensa junto al gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, el ministro insistió en su reclamo: "Seamos consecuentes y coherentes. No decir una cosa en un lado y otra después en otro lado. No escribir una cosa en redes y decir otra".

El cruce se originó tras la publicación de Bianco, quien difundió en sus redes una nota dirigida al Ministerio del Interior solicitando una reunión para reclamar los fondos coparticipables que —según el gobierno provincial— la Nación adeuda a Buenos Aires.

Santilli respondió en el mismo tono: "¡Dale, Carli, gracias! Tomo nota", escribió en X, al replicar el mensaje de Bianco, donde el funcionario provincial exigía además la reactivación de "las mil obras abandonadas" en territorio bonaerense.

Si bien Santilli mantiene encuentros con distintos gobernadores, por ahora no está previsto un cara a cara con representantes de la administración bonaerense, ya que —según explicaron fuentes oficiales— Kicillof "no firmó el Pacto de Mayo". (NA)