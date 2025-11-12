Dublin lanzó un bono solidario para costear la operación de Esteban Luis
El mediocampista deberá ser intervenido quirúrgicamente de una rotura de ligamentos.
El futbolista de Dublin Esteban Luis sufrió la rotura de ligamentos en una de sus rodillas y desde Dublin piden colaboración para poder afrontar la costosa operación.
Claro que el mediocampista recibió el afecto de todos y se mostró agradecido.
"Estoy muy acompañado por el club, mis compañeros, mis amigos y la familia. Obviamente, costó asumir esta lesión porque ya me había pasado y lleva su tiempo", le contó a El Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.
Es mucha la gente que me está ayudando y estoy muy agradecido. Son cosas que pueden pasar y hay que afrontarlas", añadió.
