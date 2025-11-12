Dublin lanzó un bono solidario para costear la operación de Esteban Luis

El futbolista de Dublin Esteban Luis sufrió la rotura de ligamentos en una de sus rodillas y desde Dublin piden colaboración para poder afrontar la costosa operación.

Claro que el mediocampista recibió el afecto de todos y se mostró agradecido.

"Estoy muy acompañado por el club, mis compañeros, mis amigos y la familia. Obviamente, costó asumir esta lesión porque ya me había pasado y lleva su tiempo", le contó a El Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Es mucha la gente que me está ayudando y estoy muy agradecido. Son cosas que pueden pasar y hay que afrontarlas", añadió.

Cómo colaborar:

Mirá la nota completa: