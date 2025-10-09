Sub 15: la Liga del Sur va por el pasaje a la final
Recibe a Azul desde las 16 en cancha de San Francisco. En la ida empataron 0 a 0.
El seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur irá por el pasaje a la final del Torneo Federal, que organiza la Federación Bonaerense Pampeana Sur, cuando reciba esta tarde a su par de Azul.
Tras el empate sin goles de la ida, la revancha se jugará hoy a las 16 en cancha de San Francisco.
El árbitro será el suarense Walter Vargas y en caso de empate se ejecutarán penales.
Los convocados para hoy: Magariños, Theaux, Peña, Hormázabal, Cruz, Castiglioni, Diomedi, Leiva, Albarracín, Soyoski, Meriño, Benavídez, Henkel, Lanari, Schell, Aranda, Ibarrola, Busachelli y Ruiz.
Los chicos dirigidos por Federico Nieto llegaron a esta instancia luego de clasificar como primeros de su grupo, ganando todos los partidos.
Durante la primera fase, el combinado de nuestro medio superó a Coronel Pringles (5 a 0 y 2 a 0), Tres Arroyos (3 a 1 y 3 a 0) y Olavarría (5 a 3 y 2 a 1).
Azul, en tanto, también ganó su grupo con puntaje perfecto venciendo a Rausch (2 a 1 y 5 a 2) y Ayacaucho (3 a 1 y 4 a 0).