¡Sorpresa! Cameron Norrie eliminó a Carlos Alcaraz en París y el ranking ATP puede cambiar

Algo inesperado sucedió en la segunda ronda del Masters 1000 de París, porque Carlos Alcaraz comenzó derrotando 6-4 a Cameron Norrie, pero el tenista británico se recuperó contra todos los pronósticos y terminó derrotando al español por 6-3 y 6-4 en los últimos dos sets del partido.

Ahora, el británico seguirá hacia la tercera ronda del certamen, donde se enfrentará al ganador del duelo entre los primeros que se midieron en la reciente final del Masters 1000 de Shanghái: el francés Arthur Rinderknech y el monegasco Valentin Vacherot, quienes se verán las caras recién mañana miércoles.

Jannik Sinner, cerca del número 1

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la previa del torneo, Jannik Sinner sabía que tenía una chance concreta de recuperar el primer lugar en el ranking ATP.

Sin contar este tropiezo de Carlos Alcaraz, el italiano debía ser campeón en París y esperar que el español no llegue a semifinales del certamen francés. Y una parte de la hazaña ya se completó.