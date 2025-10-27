Promesa cumplida: Diego Santilli se rapó en vivo

Luego del triunfo electoral de este domingo, Diego Santilli visitó La Misa, el programa de streaming del influencer libertario “Gordo” Dan, para cumplir con la promesa que había hecho si ganaba las elecciones: raparse en vivo.

El diputado electo se sentó en una silla de peluquero y dejó que el influencer libertario le pase una rasuradora por toda la cabeza.

“Tenía que cumplir una promesa, a mi edad no es fácil. Nunca pensé que iba a llegar a raparme. La pasé muy mal y todavía la sigo pasando mal. Decí que algunos me dicen que me queda bien, pero yo no creo eso”, comentó, luego, en diálogo con la prensa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Minutos después, el resto de los integrantes del programa también se sumaron a la iniciativa de Santilli y se pelaron después del dirigente del PRO.El encargado de pasarle la máquina fue “El Tano” de Il Figaro, una reconocida barbería porteña. (TN/C5N)