Martín Menem defendió su presidencia en Diputados: "Es de La Libertad Avanza”

El triunfo en las elecciones legislativas de La Libertad Avanza fortaleció las posiciones de sus referentes. En este contexto, Martín Menem remarcó que “nunca estuvo en juego” la presidencia de Diputados, sino que también descartó que ese lugar se lo pueda quedar otra fuerza aliada como el PRO.

"El resultado es una circunstancia y una consecuencia del trabajo de los últimos dos años. Siempre he trabajado con la mayor dedicación, tratando de obtener resultados. La elección obvio que es un espaldarazo", sentenció.

Justamente, Menem había sido uno de los principales cuestionados luego de la derrota en los comicios de la provincia de Buenos Aires y con críticas a la forma en la que se armó la campaña para esa contienda electoral.

Eso llevó a que el puesto de la presidencia de la Cámara de Diputados este en duda para los próximos dos años de Gobierno, con el objetivo de lograr acuerdos para sacar las principales reformas que impulsan desde Casa Rosada.

También se mostró optimista sobre la estrategia electoral. "La Libertad Avanza fue el único partido en la Argentina que participó en los 24 distritos. Armamos una fuerza que tiene su base en las ideas, no en ganar la elección", dijo.

En ese sentido, opinó sobre el Congreso que se viene desde el 10 de diciembre. “Se plebiscitó la gestión del presidente y de un gobierno. Acá el que junta los votos y el que tiene toda la adhesión es el presidente. No es lo mismo jugar solo que jugar dentro del partido del presidente de la nación”, puntualizó. (con información de Infobae)