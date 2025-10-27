Los empresarios celebraron el triunfo de LLA y pidieron acuerdos para avanzar en las reformas estructurales

Distintos referentes del sector privado se pronunciaron sobre el resultado de las elecciones legislativas. A grandes rasgos, respaldaron el triunfo oficialista y pidieron fortalecer acuerdos políticos para avanzar en las reformas estructurales.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) emitió este lunes un comunicado en el que celebró el nuevo escenario político abierto tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas.

“Tenemos una nueva oportunidad”, señaló la entidad que agrupa a más de 700 compañías estadounidenses y locales, y que representa cerca del 24% del PBI argentino.

El mensaje se conoció un día después de los comicios en los que el oficialismo, encabezado por el presidente Javier Milei, obtuvo un 40,7% de los votos a nivel nacional. La fuerza libertaria se impuso en los principales distritos del país —Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos— y consiguió consolidar una mayoría relativa en el Congreso, con 93 diputados propios y más de veinte aliados del PRO.

En ese contexto, AmCham consideró que el resultado electoral “ofrece una nueva oportunidad para avanzar hacia las transformaciones estructurales que la Argentina necesita”. La organización valoró que “alcanzar la estabilidad macroeconómica y la desregulación han sido un gran logro de los primeros dos años de la administración del presidente Milei”, aunque advirtió que aún restan desafíos.

“La Argentina necesita mejorar su competitividad, modernizar su infraestructura, simplificar su sistema tributario, adecuar las normas sobre las relaciones laborales modernas e impulsar la formalidad laboral y fiscal”, detalló el texto.

AmCham hizo además un llamado al diálogo político.

“El ejercicio del diálogo y la búsqueda de acuerdos, entre todos los actores y en particular entre los poderes ejecutivo y legislativo, permitirán instrumentar las reformas que impulsen un entorno de negocios hacia el desarrollo sostenible”, sostuvo.

La cámara, que promueve el comercio bilateral y la inversión entre ambos países desde hace más de un siglo, subrayó la importancia de mantener “un marco normativo que brinde previsibilidad, fomente la inversión y genere las condiciones necesarias para que las empresas puedan producir, innovar y generar empleos de calidad”.

En su mensaje, la organización empresaria también remarcó la necesidad de que las reformas vayan acompañadas por políticas de contención social.

“Sabemos que los procesos de cambio requieren equilibrio. Por eso, junto con la remoción de las barreras regulatorias y la creación de un entorno de crecimiento, será crítico que el Estado acompañe esta etapa con políticas de transición que protejan la empleabilidad y contengan el impacto en los sectores más vulnerables y la clase media”, expresó.

AmCham destacó además los sectores con mayor potencial de expansión: la agroindustria, la energía, la minería, la tecnología y la economía del conocimiento. “Liberar ese potencial requiere remover los obstáculos que hoy limitan su crecimiento y su capacidad de competir en el mundo”, afirmó.

La cámara consideró que brindar certeza y previsibilidad “permitirá que el riesgo país caiga de manera sostenida” y que tanto el Estado como las empresas puedan recuperar el acceso al financiamiento internacional.

Las empresas argentinas también se sumaron

Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), destacó que el resultado de la elección “muestra un amplio respaldo de la sociedad al presidente Javier Milei y la importancia de fortalecer la estabilidad económica y la baja de la inflación”.

“Reafirmo nuestra voluntad de seguir trabajando con responsabilidad y compromiso para acompañar este proceso”, agregó.

Rappallini destacó además que “es el momento de ordenar, de bajar las tasas, de estabilizar la economía y de reactivar la producción”.

“Desde la UIA nos ponemos a disposición para trabajar junto al Gobierno Nacional en las reformas estructurales que el país necesita -laboral, impositiva y productiva- para reducir el costo argentino, mejorar la competitividad y generar más empleo formal e inversión”, afirmó.

Por su parte, Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), remarcó que la entidad “reiteradamente” señaló su “coincidencia con el rumbo trazado por el Presidente Milei”.

“Estoy convencido de que la responsabilidad fiscal y monetaria, la integración con el mundo occidental, el respeto por la iniciativa privada y el orden público son los pilares sobre los que se construirá el progreso de nuestra Nación, por lo que evalúo positivamente que una fracción tan significativa de los votantes haya optado por un espacio que lleva estas políticas como bandera”, dijo.

No obstante, remarcó que “hay amplios sectores de la población que optaron por otras alternativas” y que “su sentir no puede ser ignorado y debe ser tenido en cuenta al momento de diseñar las políticas públicas”.

“Es imprescindible que en el Congreso, ámbito natural de manifestación de las distintas miradas, se logren los consensos necesarios para avanzar en las tan necesarias reformas estructurales que los argentinos nos debemos desde hace demasiado tiempo”, finalizó.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, que suele ser crítico de Milei, felicitó al Gobierno nacional “por el respaldo contundente en las urnas que le dio la población argentina”.

“Ratificamos nuestra predisposición para colaborar desde nuestra representatividad de un sector clave de la economía argentina, como son las pymes industriales, para que pueda aprovechar la cuota de confianza que le dio la gente”, advirtió.

En cuanto a las reformas, dijo que tienen que asegurar “la productividad, con una industria sostenible y sustentable, que le permita contar con los dólares necesarios para controlar el tipo de cambio”.

“Lo importante es que se pueda lograr vender los productos argentinos en el exterior, para mejorar la recaudación del Estado, de modo que le permita al Gobierno lograr que de acá a dos años piense en un modelo de continuidad, basado en el fortalecimiento del entramado productivo nacional”, afirmó. (Fuente: TN).