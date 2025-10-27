Bahía Blanca | Lunes, 27 de octubre

12.9°

Bahía Blanca | Lunes, 27 de octubre

12.9°

Bahía Blanca | Lunes, 27 de octubre

12.9°
Fútbol.

Tres heridos graves: volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban a ver el partido contra Racing

El accidente fue en autopista Presidente Dutra, en Río de Janeiro.

Un micro que transportaba hinchas del Flamengo de Brasil volcó este lunes en la autopista Presidente Dutra, cerca de Barra Mansa, en el Estado de Río de Janeiro. Los "torcedores" viajaban rumbo a Buenos Aires.

Según informaciones oficiales de la policía, el accidente dejó un saldo de 16 heridos, tres de ellos de gravedad. Las autoridades también confirmaron que no hubo víctimas fatales.

Los hinchas viajaban para presenciar el partido de revancha por la semifinal de la Copa Libertadores contra Racing Club, que se disputará el próximo miércoles a las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda.

El grupo de fanáticos había salido de Río en una caravana de cinco micros; uno de ellos fue el que perdió el control. En el lugar trabajaron equipos de rescate del Centro de Control Operacional, bomberos y la Policía Federal de Carreteras.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Aplausos.
Deportes.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE