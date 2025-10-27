“El acuerdo se da por hecho”: un importante medio aseguró que Colapinto seguirá en Alpine en 2026

Todo indica que Franco Colapinto será confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1. El anuncio será antes del Gran Premio de Brasil, que se correrá el domingo 9 de noviembre. Así lo informó este lunes el sitio especializado en automovilismo Motorsport.

“El acuerdo se da por hecho y el anuncio es inminente”, escribió el periodista Roberto Chinchero, y explicó que esto se debe a que “Alpine quedó satisfecho con las mejoras mostradas por Franco Colapinto en la segunda parte de la temporada”.

Otro de los indicios respecto del inminente anuncio fue la presencia de algunos de los representantes de los mayores patrocinadores del piloto argentino en el paddock durante el reciente Gran Premio de México.

Uno de los argumentos que definió la continuidad del nacido en Pilar fue que en la segunda parte de la temporada logró igualar -y varias veces mejorar- los registros de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Lo hizo aún con un auto que está lejos de ser competitivo y que no tuvo grandes mejoras en este tramo de la temporada, ya que el equipo apuesta todos sus recursos al desarrollo del monoplaza para el próximo año.

Después de la actividad en México, Stieve Nielsen, jefe de Alpine, había valorado la actuación de sus pilotos: “Sabíamos que iba a ser una tarde dura. Hay que reconocer el mérito de Pierre (Gasly) y Franco (Colapinto) por darlo todo en una situación difícil, en la que el coche era difícil de conducir y había poco por lo que luchar en la pista”.

Ya con Paul Aron y Jack Doohan relegados en la consideración de las autoridades, sumado a que otros pilotos de mayor jerarquía como Checo Pérez o Valtteri Bottas consiguieron asientos para la F1 en el nuevo equipo de Cadillac, Franco Colapinto se presenta como la opción más firme y confiable para Alpine en 2026. Solo resta saber cuándo se producirá el anuncio que esperan todos los fanáticos argentinos.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: la agenda del GP de Brasil de la Fórmula 1

Viernes 7 de noviembre

Práctica Libre : 11:30

: 11:30 Clasificación carrera Sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11:00

11:00 Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre