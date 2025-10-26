La política independiente Catherine Connolly ganó las elecciones presidenciales de Irlanda el sábado y será la décima presidenta del país.

Los resultados oficiales muestran una victoria aplastante de Connolly. Su única competidora, Heather Humphreys, del partido Fine Gael, reconoció oficialmente su derrota.

Según indicaron medios internacionales, los seguidores de Connoly confían en que esta mantendrá el espíritu reivindicativo del presidente saliente, el laborista Michael D. Higgins, quien se posicionó durante sus dos mandatos sobre ciertos asuntos nacionales e internacionales, rompiendo con la tradicional neutralidad del cargo.

Asimismo, sus detractores temen que la décima presidenta del país provoque crisis constitucionales o conflictos diplomáticos con sus aliados, ya que anteriormente denunció que el "dinero estadounidense haya financiado" el genocidio en Gaza y lamentó la pasividad de Europa, al tiempo que describió a Hamás como "parte del tejido social" de Palestina. (NA)