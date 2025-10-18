Senior de la Liga: Villa Mitre sigue arriba y ahora el escolta es Pacífico de Cabildo
El tricolor derrotó a Huracán 3 a 1 y manda en soledad tras jugarse la 9ª fecha del Clausura.
Villa Mitre sigue firme en la cima del torneo Clausura "Jorge Dambolena" del fútbol Senior de la Liga del Sur tras jugarse la 9ª fecha.
El tricolor se impuso 3 a 1 a Huracán y ahora le lleva 2 unidades al flamante escolta Pacífico de Cabildo.
Precisamente, el Verde cabildense goleó a Bella Vista 5 a 2 y aprovechó el traspié del escolta Sansinena a manos de Comercial por 6 a 2.
--Resultados:
--Tiro Federal 4 (Mauricio Oldani --2-- y Juan José Dietz --2--), Libertad 2 (Lisandro Beratz y Martín Schamberger).
--San Francisco 2 (Víctor Martínez y Luciano Noval), Pacífico BB 1 (Rodrigo Yáñez).
--Villa Mitre 3 (Martín Carrillo --2-- y Maximiliano Inzunza), Huracán 1 (César Panduro).
--Pacífico de Cabildo 5 (Santiago Martín --2--, Leandro Duelle, Esteba Angelini y Mariano Alaniz), Bella Vista 2 (Fernando Lucas --2--).
--Liniers 3 (Matías Vázquez, Javier Muñoz y Simon Lagos Vega), La Armonía 1 (Matías Stefanof).
--Sporting 1 (José Alberto Mosqueira), Atético Monte Hermoso 0.
--Comercial 6 (Nelson Salamida --4--, Leandro Piérez y Maximiliano Casas), Sansinena 2 (Gastón Valentini y Fabio Lucanera).
La tabla
Los artilleros