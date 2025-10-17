Llegó a Trelew el segundo avión P-3C Orion destinado a la Base Aeronaval Almirante Zar

El arribo se produjo luego de un extenso vuelo desde los Estados Unidos, con escala en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima (Perú), para reabastecimiento de combustible, y una parada técnica en la Base Aeronaval Comandante Espora.

Este P-3C Orion es el segundo de los cuatro aviones adquiridos por el Estado argentino a Noruega. El primero ya se encuentra operativo desde hace un año en la Aviación Naval, prestando servicios de patrullaje y control marítimo.

En Trelew, la aeronave será sometida a trabajos de pintura con el mismo esquema del primer Orion antes de su presentación oficial. Según confirmaron fuentes de la Armada, la ceremonia de incorporación se realizará dentro de unas dos semanas: primero en Buenos Aires y luego en la Base Aeronaval Almirante Zar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Vale destacar que en el transcurso del próximo año se prevé la llegada de las otras dos aeronaves que completarán el escuadrón. Ambas se encuentran actualmente en Estados Unidos, donde reciben inspecciones y tareas de alistamiento previo a su traslado al país.

Con la incorporación de este segundo P-3C Orion, la Armada Argentina fortalece significativamente sus capacidades de exploración y control en la extensa zona económica exclusiva del Atlántico Sur, donde se concentra una intensa actividad pesquera y comercial. (El Chubut)