Dia de la lealtad peronista: la repercusión en redes sociales

La foto icónica de la gran manifestación del 17 de octubre

El Día de la Lealtad es celebrado cada 17 de octubre y constituye la principal fecha conmemorativa del peronismo. El día celebra la gran movilización obrera y sindical en la Plaza de Mayo de Buenos Aires realizada el 17 de octubre de 1945, que exigió y obtuvo la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, detenido pocos días antes.

El hecho es considerado como el del nacimiento del peronismo, así como uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento obrero argentino, porque marcó la constitución de la clase obrera como sujeto protagónico de la historia argentina. También es llamado Día de la Lealtad Peronista o simplemente 17 de Octubre.

A poco de las elecciones legislativas a nivel nacional, el día tiene una carga política más fuerte de lo normal encuadrada en el contexto actual en el que el propio movimiento afronta una posición de oposición al Gobierno nacional de La Libertad Avanza y en busca de fortalecer su lugar de cara al 2027.

Los principales referentes del peronismo se manifestaron en redes sociales y dejaron su pensamiento sobre un día que sigue siendo neurálgico para el partido:

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires y principal figura opositora al gobierno nacional retuiteó la publicación del partido:

Cristina Fernández de Kirchner no realizó publicaciones alegóricas a la fecha, el que si lo hizo, fue su hijo Máximo, mostrándole el apoyo a su madre quien en este momento cumple prisión domiciliaria.

El intendente Municipal hasta el momento no se ha manifestado en redes sociales aludiendo al día. Lo mismo que la propia ex presidenta y el ex candidato a presidente Sergio Massa, quien si lo hizo y no deja de ser curioso es el actual referente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia.

En tanto Axel Kicillof se encuentra en un acto conmemorativo realizado en San Vicente, mientras que por otra parte, se realizará con diversos movimientos sociales, agrupaciones políticas y sindicatos llevará a cabo una movilización, bajo el nombre “Leales de Corazón”. La caravana culminará frente a la residencia de Cristina Fernández de Kirchner, situada en San José 1111, en el barrio de Constitución.