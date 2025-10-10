El cambio que prevé el presidente de la FIFA y que podría revolucionar los Mundiales

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dejó la puerta abierta de una situación que causó asombro en el marco de la Asamblea de la EFC (European Football Clubs) al proponer un cambio en el panorama del fútbol: la disputa de los Mundiales a final de año en vez de a mediados, como tradicionalmente ocurre y como será en la próxima cita, en Estados Unidos-México-Corea 2026.

"Ya estamos metidos en los detalles, lo discutimos constantemente. No se trata solo del Mundial, es una reflexión general: incluso para jugar en algunos países europeos en julio hace muchísimo calor, así que quizás tengamos que reflexionar", afirmó.

El antecedente más fresco es lo que ocurrió en 2022, cuando la FIFA movió el calendario para que el Mundial pudiera jugarse en Qatar entre noviembre y diciembre, en vez de entre junio y julio, cuando las temperaturas casi alcanzan los 50 grados. Algo parecido se plantea para el certamen en Arabia Saudita, en 2034.

"El mejor mes para jugar al fútbol, ​​que es junio, no se aprovecha mucho en Europa. Quizás haya maneras de optimizar el calendario, pero lo estamos discutiendo y veremos cuándo llegamos a conclusiones. Simplemente debemos tener la mente abierta", señaló Infantino.

Según el mandamás de la casa madre del fútbol a nivel planetario, "es un hecho que, si quieres jugar al mismo tiempo en todas las partes del mundo, probablemente debas hacerlo en marzo o en octubre. Porque en diciembre no puedes jugar en una parte del mundo ni en julio en otra. Debemos considerar todos estos elementos al hablar de las competiciones de selecciones nacionales, su liberación y las competiciones de clubes, y ver cómo podemos mejorarlas para el beneficio de todos. Hay mucho en juego", concluyó.