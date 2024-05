Vecinos de Villa Mitre reclaman por el estado "de terror" de la nueva semipeatonal

Vecinos del barrio Villa Mitre volvieron a reclamar por el estado de la nueva semipeatonal ubicada sobre Falucho, entre Maipú y Caseros, y pidieron que se vuelva a abrir la calle.

"Lo que iba a ser una semipeatonal se ha convertido en una pista de motos. Lo estamos sufriendo los comerciantes, esto es una obra de terror en vez de una obra que nos iba a engrandecer tanto", exclamó Hugo.

"La maqueta que nos presentaron hace más de un año no sé donde está. Están los canteros mugrientos, hay roturas, inundaciones... una falta total de higiene", agregó.

En diálogo con Panorama, por LU2, el vecino señaló que "lo que lo sufren son los comerciantes, que son amigos de toda la vida; en la cuadra teníamos una vida normal, pero esto nos superó y no sabemos a quién recurrir".

La idea original del Municipio, allá por 2022, era poner en valor distintos sectores abiertos de la ciudad, buscando generar nuevas centralidades, donde se desarrollen de mejor manera todo tipo de actividades comerciales y sociales y que atiendan los requerimientos de los habitantes de cada barrio, sin tener que concurrir al micro o macrocentro. La obra tuvo un presupuesto inicial de $ 136.502.446,54

Lucas, un joven no vidente del sector, contó que "frente a mi casa hicieron un cantero profundo, enorme, que siempre se llena de agua y que va en contra de la accesibilidad porque se ha caído más de una persona ahí".

Según manifestaron desde el Municipio, con la obra se garantizaba el acceso a los frentistas existentes y servicios de emergencia. Mientras que para reemplazar los boxes de estacionamiento afectados por la peatonalización, la idea era crear cien nuevos módulos de estacionamiento sobre Av. Napostá.

"Más allá del desastre que es la obra, que nunca se terminó, estamos padeciendo además que nos arruinó comercialmente porque es una calle muerta", mencionó otro vecino, Federico.

"No tenemos dónde parar, los clientes tampoco —continuó—. Las cosas no están claras. Queremos que esto se revea y se vuelva a abrir la calle. Es una obra impuesta, nadie la eligió, no hubo reuniones de conformidad con los vecinos, esto no lo queríamos y ahora está abandonado".

También sugirió que "en los lugares de los canteros, que están abandonados, se podrían hacer dársenas para estacionar".

Y completó: "Arreglar los desagües es fundamental, los vecinos miran para arriba a ver si llueve porque saben que lo van a padecer. Hay que ir de fondo, abrir la calle y reactivar la zona. Hay que buscar lo que quieren los vecinos, preguntarles, y en base a eso buscar una solución. No tomar medidas arbitrarias".

La obra en el barrio, que incluyó la intervención también de tres cuadras de la calle Garibaldi (entre Alberdi y Maipú), comenzó en enero de 2023. Originalmente, se estimaba que cada cuadra de Garibaldi demande dos meses de trabajo, mientras que los trabajos en Falucho iban a demorar 180 días aproximadamente y se iban a completar en agosto del año pasado.

No obstante, este último tramo tuvo demoras por la aparición de una mancha de hidrocarburos detectada luego de las excavaciones, lo cual obligó a la remediación del sector.