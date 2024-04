Preocupación por una seguidilla de robos en Pehuen Co: "Es algo llamativo"

Vecinos de Pehuen Co manifestaron malestar por una seguidilla de robos señalando además que es algo "llamativo" porque "no es que las casas están abandonadas todo el año" sino que "la gente sale y a los cuatro o cinco días está completamente desvalijada".

Marcelo Hernández, quien reside de la villa balnearia, contó que "la concurrencia es bastante fluida, los vecinos vienen todos los fines de semana, así que parece haber una tarea de inteligencia".

En diálogo con Panorama, por LU2, este vecino señaló que "todavía hay circulación de gente, por eso hay un descontento bastante profundo".

Además, mencionó que "en años anteriores habían robado en Pehuen Co del Este, que es una zona alejada, pero ahora están robando en pleno centro".

"No son rateros, no es algo al voleo —continuó—. En una de las casas se llevaron sábanas, ropa, cubiertos... Por la situación que hay, uno se lleva las cosas de valor; pero ahora hay que llevarse todo, hay que hacer una mudanza".

Hernández contó también que la semana pasada detuvieron a dos personas en pleno centro, que no sería residentes del lugar sino que estarían alquilando, pero "ya los largaron".

"Además, no sabemos si las cámaras de seguridad en el ingreso están funcionando. Vamos a pedir una reunión con el intendente, queremos que se pase de un destacamento a una comisaría y que haya más controles. No hay efectivos ni móviles para cubrir lo que es Pehuen Co ahora", completó.