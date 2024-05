Los juegos clásicos más populares en la época actual

Hay clásicos que nunca pasan de moda. Los años se suceden, pero no pierden ni un ápice de popularidad. Nos referimos a diversos juegos que han ido pasando de generación en generación. Algunos tienen siglos de antigüedad. Tal vez hayan cambiado de formato, por ejemplo, mediante el entorno digital, o quizás hayan evolucionado e inspirado nuevas modalidades, pero siguen manteniendo la esencia primordial y no dejan de atraer a un enorme público. Veamos algunos ejemplos.

El ajedrez

El rey de los deportes mentales no podía faltar en esta selección. Hay que remontarse al siglo XV para encontrar sus orígenes modernos, aunque se sospecha que sus inspiradores podrían ser mucho más antiguos. Esta disciplina ha conquistado a multitud de rostros conocidos en diversos ámbitos como la política, el deporte o el arte. Para muchos, es un símbolo de estrategia y control de los impulsos. Otros lo ven como un gran entretenimiento. Gracias a su versión online, los aficionados han tenido la posibilidad de hacer partidas con personas de todo el mundo sin moverse de su casa.

El blackjack

Uno de los juegos de cartas que nunca pasa de moda. Pese a tener raíces en la Francia del siglo XVIII, la búsqueda del número 21 sigue tan vigente como el primer día. Además de inspirar numerosas escenas de cine, letras de canciones y otras manifestaciones de la cultura popular, el blackjack se ha convertido en uno de los títulos estrella del entorno digital, ya que el casino online permite jugar, incluso ganar en casa, sin la necesidad de desplazamientos, aumentando la privacidad y con acceso a un gran número de variantes y modalidades, todas reunidas en un mismo catálogo. Eso sí, mantiene toda la esencia de este gran clásico de los juegos de mesa.

El juego de la oca

Para muchos, es un auténtico sinónimo de diversión en una tarde de reunión con los amigos. Es increíble que tanta acción se pueda concentrar en este simple tablero. Poco se imaginaban sus creadores, en el siglo XVI, que tanto tiempo después seguiría generando una increíble afición. Sus partidas suelen alargarse y crean no pocos conflictos amistosos entre sus participantes. Su versión televisiva le dio una nueva inyección de popularidad a este clásico. Actualmente, está presente en diversos portales de juegos vía internet, aunque también está disponible en algunas apps para smartphone, con el objetivo de que los amantes de este entretenimiento puedan disfrutar de él en cualquier momento y lugar.

Trivial Pursuit

El juego de preguntas y respuestas más famoso del mundo es un gran exponente de los juegos de mesa. Aunque es el más “joven” de los citados hasta ahora (nació en 1979), las últimas décadas ha estado presente en un gran número de hogares. Desde su creación, han aparecido infinidad de versiones, en muchos casos, de temáticas concretas. Eso sí, el original está enfocado a la cultura general, con preguntas sobre historia, ciencia, espectáculos… ¿Sabías que la traducción literal de este juego sería algo así como “la búsqueda del conocimiento”? Por sus características y su popularidad, fue uno de los primeros juegos clásicos en pasar al formato online.

El Monopoly

¿Quién no ha soñado con ser rico y comprar calles enteras de una ciudad? Bueno, tal vez no acabe pasando, pero siempre tendremos el Monopoly. Originario de principios del siglo XX, permite jugar a entre 3 y 8 jugadores que aspiran a conquistar todo el tablero mediante las compras y las inversiones inmobiliarias. Una original temática para la que no parecen pasar los años, es más, se adapta a los nuevos tiempos. Aún hoy, de forma presencial o por la vía digital, sigue siendo uno de los juegos estrella, imprescindible para pasar el rato.