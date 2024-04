Crecen los ciberataques en Bahía, se viene un gran desembarco comercial y el club que vuelve a nacer

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo? ¿Estás contento por algo? No quiero creer que esa sonrisa es por los cuatro goles que nos comimos en Brasil. Supongo que no te dará la cara después del 3–2 y la eliminación en Córdoba, ¿no?

--Hola, José Luis, no te pongas agresivo, si ni siquiera me senté ni pronuncié palabra.

--Ja, ja, te conozco, pero mejor esperemos al martes, en una de esas pasamos a una nueva final y se te borra esa sonrisa…

--Bueno, relajate un poco, pedile a Tito el primer par de cortados y arranquemos, ¿dale?

--Dale. ¿Fuiste a la marcha universitaria?

--No, no, pero indudablemente, más allá de lo que se diga, fue un golpe duro para el gobierno, una señal de alerta, pero como todo en Argentina, pasamos de un extremo a otro, de los que quieren privatizar a los que no quieren tocar nada.

--¿A qué te referís con no tocar nada?

--Y, no quiero entrar en una polémica interminable, pero creo que al menos da para pensar, aunque se trate de una cifra mínima, si con los recursos de una población ultraempobrecida, la Argentina tiene que pagarle la educación universitaria a la clase media y alta de todos los demás países. Fijate que hay varios comentarios de estudiantes donde alumnos extranjeros viven acá mejor que los ayudantes de cátedra argentinos.

--Bueno, pero no te metas con eso porque te pueden tildar de cualquier cosa, je, je.

--No tengas dudas. Todos estamos de acuerdo con la necesidad de cuidar y mejorar la educación pública, de frenar el recorte, pero por distintas cuestiones el sistema está dando síntomas de alerta que hay que atender.

--Me perdí. Explicame.

--Y bueno, si uno de cada dos chicos de tercer grado no entiende lo que lee, me parece que el tema de la educación pública es muchísimo más amplio, y además, no sé realmente cuántos jóvenes de las clases con menos recursos llegan a la Uni.

--Uh... otro largo debate, pero así que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) envió en las últimas horas un pedido de informes a la UNS y otras casas de estudio del país, vinculado con el manejo de fondos durante los períodos 2022 y 2023. ¿Es así?

--Sí, pero ya lo dijo el rector, no va a haber ningún problema en pasar esos datos porque tienen todo en orden. Ahora, como te aclaré la semana pasada, no sé si todas las universidades podrán decir lo mismo.

--Bueno, cambiemos de tema. ¿Los precios ya no aumentan?

--Mirá, estuve charlando con varios comerciantes y puede haber algún incremento puntual, pero en general no sólo no suben, sino que bajan. Todo esto en parte producto de una fuerte caída en las ventas. Eso está claro, y abril seguramente terminará con una inflación de un dígito, en una de esas menor al 8%. Veremos.

--Sí, vi un informe donde el aumento en alimentos y bebidas, uno de los principales componentes, se situó en 3,3%, el valor más bajo registrado en los últimos 12 meses.

--También hay otros que hablan de deflación. El tema es que otras cosas, como los servicios, siguen subiendo y los bolsillos de la gente están cada vez más flacos. Ayer un comerciante del rubro de la carne me contó que la factura de luz le había aumentado 100% y que, obviamente, deberá absorber ese y otros mayores costos, porque la competencia es muy fuerte y si no, no vende.

--Bueno che, hace rato que venimos hablando y ya es hora de que tires algo que haga mover el avispero, ¿no te parece?

--Nada te conforma, pero dale, pedite otro par de cortados y te comento un tema bastante groso.

--¿A ver?

--El título sería: hay tener mucho cuidado con los ciberataques, cada vez son más los afectados.

--¿Eh? ¿Eso trajiste? Todo el mundo sabe del robo de las cuentas de Whatsapp, etc.

--No, pará un poco, te estoy hablando de delincuentes a gran escala.

--Uh. Tirá más data entonces.

--Mirá, por ejemplo, me enteré que por este tema se vio afectada una de las obras sociales privadas más importantes del país y aún al día de hoy mantiene a sus asociados con bajos niveles de servicio por un ciberatque.

--¿Y en Bahía esto también pasa?

--Por supuesto, pero muy pocos lo dicen. Me pasaron info de una distribuidora local, de alcance nacional, que tuvo serios inconvenientes, y no solo una vez, sino en dos oportunidades, generando daños irreparables, comerciales y económicos.

--Me imagino todo lo que esto conlleva, un muy mal momento y también una escalada de costos para las pymes.

--Más vale. Te digo más, en algunos casos esto les implica lograr mayores niveles de seguridad que a veces ni las multinacionales u organismos estatales logran tener. Y encima, nada te asegura que no vayas a sufrir estos ataques en algún momento.

--Bueno, en realidad es un tema que me supera, me doy cuenta que no sé nada.

--Son los nuevos tiempos, desgraciadamente ya te va a resultar cada vez más habitual.

--¿Hay muchos casos?

--Me dicen que cada vez hay más, a tal punto que quienes sufren estos ataques se sorprenden cuando empiezan a investigar y ven que ya son muchas las empresas que pasaron por lo mismo. Otro caso es el de aquellos que usan billeteras virtuales ligadas a criptomonedas.

--Uh... ahí estoy más perdido aún. ¿Cómo es la maniobra?

--Te cuento. Los delincuentes envían un e-mail con un PDF adjunto que le informa al destinatario que transcurrió casi un año desde la última vez que inició sesión en una supuesta cuenta, a la cual los usuarios nunca accedieron en primer lugar. Para captar la atención de la víctima, los estafadores mencionan que se acumularon dólares en esa cuenta, mientras el usuario hacía vida normal.

--¿Y qué pasa?

--Ahí caes en la tentación, hacés click y te dirige a una página fraudulenta que te pide los datos para transferir, y ahora los estafadores cuentan con un pago e información del usuario para seguir con la estafa o vender esa info. Lamentable, pero es lo que se viene.

--Bueno, pasamos a temas más gratos. En una de esas, pese a la malaria, tenés alguna inauguración. ¿Me equivoco?

--Tengo varios datitos, pero empecemos por uno que le puede interesar al Turco, tu amigo motoquero.

--¿A ver?

--Me confirmaron que en breve abrirán dos concesionarios en Bahía, uno de Kawasaki y otro de CF, una muy conocida empresa china con varios componentes que se fabrican en Argentina. En cuanto a la primera marca, el local estará en Thompson 236 y el de la segunda en Donado 454, en exlocales donde se vendían automotores Renault. Según tengo entendido, se trata de una gran inversión comercial.

--Buen dato amigo, y quién es o quiénes son los empresarios detrás de este proyecto.

--Todos los caminos apuntan a Luis Gallego, de Lago Automotores, pero en realidad es a través del grupo GRP Bikes, que integran las nuevas generaciones de la familia, las que ya manejan la parte de automotores y ahora, de la mano del Grupo Iraola, desembarcan en el mercado de las motos con ambas marcas, y en el futuro vendrán más.

--¿Y para cuándo los cortes de cintas?

--Casi seguro, en junio. Así que avisale al Cotur que vaya desempolvando los dólares y se juegue con una 0 km. Mientras tanto, nosotros felicitamos a empresarios como estos, que siguen apostando por el país con hechos concretos, con inversión, y dan empleo.

--Por supuesto, José Luis, me viene a la mente el complejo que están levantando en avenida Cabrera, pero ya que estamos en tema, tengo una inauguración reciente, aunque con una inversión a menor escala.

--Todo suma y se valora. Contame.

--En la segunda cuadra de Alsina abrió un comercio de indumentaria masculina. Lo interesante es que se trata de una franquicia de una firma nacional con más de 500 locales en el país.

--A eso me refería, esto también da empleo.

--Por supuesto, fijate incluso que para acondicionar el negocio trabajaron varias personas y varias firmas locales proveyeron los materiales. Pero así como te cuento esto bueno, dejame que te tire dos datos sobre algo negativo pero que también hace a Bahía.

--Avanti.

--No sé si te acordás de que hace dos años Walmart se fue del país por problemas financieros y falta de respaldo de la casa matriz a un mercado con numerosas crisis económicas, inestabilidad financiera y constante caída del consumo.

--Sí claro. Y en Bahía desembarcó Chango Más. ¿Pero adónde apuntás?

--A nada en especial, te comenté esto porque ahora el gigante minorista Walmart de México (Walmex) comunicó que sus ganancias aumentaron un 14.45% interanual en el primer trimestre de 2024, unos 800 palitos verdes, impulsadas por su volumen de ventas.

--Buenooo, veo a dónde vas, cortemos con el bajón. ¿Dale?

--Okaaaa. Me dijeron que en la fiesta de la UOCRA por el Día del Trabajador de la Construcción hubo anuncios importantes para los afiliados.

--No me enteré de nada. Contá.

--El primero es que se decidió mejorar el predio que el gremio tiene cerca del Aeropuerto con la construcción de una pileta olímpica. De hecho, lo recaudado en ese evento va a estar destinado a esa obra. La idea que tienen es que la mano de obra sea íntegramente propia, para abaratar costos, y tenerla finalizada para el próximo verano.

--¿Y el segundo?

--Que se finalizó el trámite administrativo ante el Instituto de la Vivienda de la Provincia para construir el barrio propio. Ahora esperan respuestas de ese ente para seguir avanzando. Recordá que el sindicato tiene varias parcelas en el barrio Rivadavia, en inmediaciones del predio del club Villa Mitre.

--Impecable. Pero ya que venís embalado seguí.

--Ja, ja, encima que te paso data me cargás. Bueno, sigo con un dato que me trajo nuestro amigo el Colo del Noroeste.

--¿Volvió de Puerto Madero?

--Sí, y me contó que la agropecuaria de la Ruta 35, una empresa netamente familiar y bahiense, tiene participación importante en una cantera en Ingeniero Jacobacci, en la cual producen entre otras cosas piedras sanitarias gracias a la bondades de la diatomita.

--¿Eh? Traducí por favor.

--También es llamada tierra de diatomea y se emplea como piedras sanitarias para mascotas. Según me dicen, el negocio va viento en popa, a tal punto que ya distribuyen a todo el país.

--Mirá vos, otro caso de empresarios bahienses exitosos fuera de Pago Chico.

--Sí, y hablando de empresarios locales, seguro te acordás de que el domingo pasado te comenté que una tapa de inodoro, en Mercado Libre, valía más que un vuelo a Nueva York.

--Sí, claro.

--Bueno, desde el sector comercial bahiense me hicieron llegar los precios locales del mismo producto, y realmente son menores, con lo que no siempre lo de afuera es más barato. Simplemente quería comentarte eso.

--Por supuesto, sólo hay que saber comprar ¿Qué más? Si es que tenés algo más...

--Por supuesto, y tengo una muy buena noticia.

--¿Sí? ¿No será humo, Juan?

--Eso jamás. Escuchá. El viernes comenzó la reconstrucción del Club Sportivo Noroeste.

--Tenés razón, el temporal de diciembre pasado no dejó nada en pie.

--Así es, las obras están a cargo de Refinería Bahía Blanca, empresa que también inició trabajos en el Club Sansinena, siempre dentro del programa Barrios de Pie. Pero te destaqué lo de Sportivo Noroeste porque sin ese aporte el club jamás iba a poder hacer un salón como el que tenía, por eso varios vecinos se emocionaron al saber que se iba a reconstruir

--Es verdad, se trata de un club de barrio que perdió todo. Fijate que fue fundado en marzo de 1928, poco antes del centenario de Bahía.

--Exacto, estuve averiguando y nació en los bailes juveniles en la casona de Líbano 1460, al lado de la carnicería Fernández, por entonces llamada “La Negra”, después pasó a la ex calle Río Colorado al 1300 (actual Don Bosco), Don Bosco 1450, Paraná 1457 y en noviembre de 1940 se compró, con aporte de los vecinos el terreno actual de Brasil 1450.

--Mmm... seguro fuiste a los bailes de los 80 y 90.

--No tuve la suerte, pero sé que eran famosos. Pero volviendo a las obras, esta es la primera que empieza en lo que hace a clubes con mayor destrucción.

--Sí, creo el programa Barrios de Pie involucra un fondo de 1.900 millones de pesos para reparar instalaciones de clubes dañadas por el temporal.

--Exacto, el viernes Federico Susbielles, junto a autoridades de Compañía Mega S.A. inauguró las refacciones que se hicieron en el Club Villa Mitre.

--Che, Juan, hablando de reconstrucción, me contaron que estuvo muy emotivo el acto del intendente en la Escuela 40 del Saladero.

--Sí, también estuvieron presentes y el CEO de TGS Oscar Sardi, la empresa a cargo de los trabajos y la directora del establecimiento. Se entregó una placa por el programa que lleva adelante la Fundación de la empresa y según comentaron ya son 20 escuelas y colegios que han intervenido desde 2018.

--¿Es verdad que no terminabas de irte porque estaban muy ricos los bollitos que sirvieron después del acto?

--Te informaron mal, pero el chocolate también estuvo excelente, ja, ja.

--Bueno, ¿levantamos campamento?

--Sí, pero antes dejame mandarle felicitaciones a Martín Garmendia, el presidente de la Cámara de Comerciantes Minoristas.

--¿Por?

--Porque integra el consejo directivo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, un importante cargo a nivel nacional.

--Me sumo a la felicitación, Juancho, y para que no te quejes hoy me hago cargo de la cuenta.

--¿Y de la propina?

--También. Chau, hasta el próximo domingo.

--Chau, José Luis, hasta la semana que viene.