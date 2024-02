Hora, TV y formaciones: Boca va por su primera alegría

Boca Juniors, con la ausencia del uruguayo Edinson Cavani, de paupérrimo presente, buscará hoy el primer triunfo oficial de la era técnica de Diego Martínez cuando visite a un golpeado Tigre por la tercera fecha del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional.



El partido en el estadio José Dellagiovanna comenzará a las 19.45 con el pitazo inicial de Fernando Echenique, quien estará asistido por Silvio Trucco en el VAR. La señal TNT Sports transmitirá en directo.



En un reducto que conoce a la perfección, por su exitoso pasado en el "Matador" de Victoria, Martínez irá por la alegría que se le negó en las dos primeras jornadas, producto de los empates con Platense (0-0) y Sarmiento de Junín (1-1).

El técnico que devolvió a Tigre a Primera División y que lo puso en la final de la Copa de la Liga 2022, que justamente perdió ante el "Xeneize" en Córdoba, sedujo a Juan Román Riquelme por su idea de juego, pero de momento no pudo plasmarla en su nuevo club, como lo hizo también en su anterior trabajo en Huracán.Cierto es que transcurrieron apenas dos fechas y que Boca ofreció una pálida imagen en Vicente López y una mejor cara con Sarmiento en el Nuevo Gasómetro, especialmente en el segundo tiempo, cuando pudo sentenciar el partido que ganaba parcialmente 1-0, de no mediar la fallida jornada de Cavani.El uruguayo perdió cuatro ocasiones para ampliar la ventaja y tras la última -la más flagrante- acusó una molestia que lo sacó del partido. Así, abandonó la cancha con su mano sobre la parte posterior de la pierna derecha.Los estudios médicos descartaron un temido desgarro en su regreso a la titularidad, justamente después de finalizar el 2023 con una lesión de la misma magnitud, por la que cumplió un plan de trabajo diferenciado en la pretemporada.De todos modos, Cavani, de 36 años, no fue convocado por Martínez para el partido con Tigre con la intención de no arriesgarlo en un inicio de temporada con superpoblación de partidos.El 10 de Boca quedó desde el jueves en el centro de la polémica por las chances malogradas, que ratificaron su deficitaria estadística en La Ribera: apenas tres tantos en 18 presentaciones.La ausencia del goleador ex Napoli, París Saint-Germain y Manchester United, entre otros, le hará lugar a Darío Benedetto en el equipo titular, que además presentará otro cambios: el ingreso del juvenil Jabes Saralegui por Jorman Campuzano.

Martínez también tendrá a disposición al último refuerzo conseguida esta semana: el lateral izquierdo Lautaro Blanco, ex Rosario Centra, procedente del Leche de la segunda división de España.En Tigre se intuyen cambios después de la deslucida actuación ante Racing en Avellaneda, que generó el disgusto de su entrenador Néstor "Pipo" Gorosito. "No es normal que un equipo pierda 3-0 y no tenga una amarilla", reclamó en disconformidad con la actuación de sus dirigidos en el Cilindro.

El "Matador" de Victoria no anotó goles en la Copa de la Liga ya que había empatado a marcador cerrado con Sarmiento, en la primera fecha, con otra presentación de bajo rendimiento.



Probables formaciones



--Tigre: Matías Tagliamonte; Martín Garay, Augusto Aguirre, Gian Nardelli y Juan Sánchez Miño; Tomás Galván, Agustín Cardozo, Gonzalo Maroni y Brahian Alemán; Blas Armoa y Flabian Londoño. DT: Néstor Gorosito.



--Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal y Frank Fabra; Luca Langoni, Jabes Saralegui, Guillermo "Pol" Fernández y Kevin Zenón; Darío Benedetto y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.



--Árbitro: Fernando Echenique.



--Estadio: Tigre.



--Hora de inicio: 19:15.



--TV: TNT Sports.