Quién es Corentin Moutet, el tenista que se volvió viral por tomar gaseosa en el Argentina Open

El tenista francés Corentin Moutet cayó este sábado ante el argentino Mariano Navone en el marco de la primera ronda de la qualy del ATP 250 de Buenos Aires, y se volvió viral por varias situaciones.

Navone ganó 5-7, 6-2 y 6-2, y avanzó de ronda en el Argentina Open, aunque el francés fue furor en las redes sociales por varias curiosidades: sacó de abajo, se peleó con el público y pidió una gaseosa que terminó tomando.

El francés, también, se negó a ser atendido en un cambio de lado cuando el fisioterapeuta había ingresado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Pensé que estaba listo para competir pero mi cuerpo me abandonó en 7/5 2/1… Lo intenté todo para luchar hasta el final pero no fue suficiente. (Incluso probé Pepsi cosa que no bebía desde hace un año tal vez). Todavía en el proceso de volver al 100%. Toma tiempo. Pero practico bien, así que seguro que llegará mi momento. Gracias por el apoyo", escribió el tenista en X tras la eliminación.

Moutet ya había tenido problemas en Buenos Aires. Hace un tiempo, cuando había venido en febrero de 2020 -justo antes de la pandemia-, también se había cruzado con los hinchas.

De hecho, en aquella ocasión lo insultaron post derrota con el eslovaco Jozef Kovalik y luego, una vez arribado al hotel, había posteado fotos con el símbolo del "fuck you" y expresando que no volvería más al país.