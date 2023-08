Yohana Arias Dominella: su nueva vida en España y los futuros retos deportivos

Casi dos años transcurrieron desde la drástica y esperanzadora decisión: juntar coraje, armar valijas e ir detrás de un sueño y una mejor calidad de vida.

Hacia eso se lanzó la atleta bahiense Yohana Arias Dominella, quien, tras dar el máximo de sus posibilidades deportivas en nuestro país, emigró a España en busca nuevas y mejores oportunidades.

En diálogo con Diario Deportivo, la lanzadora de Jabalina, quien cosechara innumerables logros locales, regionales y nacionales, habló de su gran aventura en el viejo continente y sus próximos objetivos.

“En principio, cuando tomé la decisión de venir el año pasado, era por una competencia en particular. Las cosas no salieron como las planifiqué, no solo en lo deportivo, así que decidí quedarme más tiempo a buscar nuevas posibilidades, no solo en lo deportivo sino también en lo personal”, destacó.

“Hoy, ya mucho más afianzada en la ciudad y en el país, decido seguir acá, porque competitivamente se puede crecer muchísimo y también en la calidad de vida. Y en lo personal, me permite llevar el deporte y el trabajo en equilibrio y de mejor forma en relación a Argentina”, agregó.

Destaca la atleta de nuestra ciudad, de 29 años, no haberle quedado cuota pendiente en Bahía Blanca y el país, donde exprimió al máximo la plataforma de su deporte particular.

“Di todo de mí. Llegó un punto en el que sentí que no tenía mucho más por explotar y necesitaba un cambio. También sentía que en lo competitivo ya había tocado todas las puertas posibles, porque el límite es bastante contundente, más que a un nacional no podés aspirar. Hay pocas competencias durante el año y por eso la decisión que tomé, ese fue el detonante, no poder crecer como deportista”, remarcó Arias.

“Hoy acá (NdR: Barcelona) vivo el deporte desde otro lado, disfrutando mucho de poder practicar lanzamiento de jabalina y, fundamentalmente, de poder llevarlo de la mano del trabajo, que en Argentina era prácticamente posible”, se explayó.

En cuanto a sus posibilidades deportivas y objetivos a futuro, Yohana se permite soñar en grande; pues, si bien dependerá de muchos factores, el escenario en España ofrece otro panorama.

“Sinceramente no veo un límite de crecimiento acá. Por lo menos, por ahora, hasta que el cuerpo diga basta, estoy en mi mejor momento, no solo en lo deportivo sino también en lo personal. Tendré que tener más paciencia, para terminar de acomodarme al cambio y obviamente tratar de ir detrás del sueño y el gran objetivo de todo atleta, que es un Juego Olímpico”, se esperanzó.

“Hoy parece estar lejos, pero sé que estando acá y siguiendo este camino, me permite mantener esa mirada y aspirar a, dentro de cuatro años, poder intentarlo de lleno y con la satisfacción de haberlo dado todo”, contó.

