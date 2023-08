"Cuando la cabeza se relaja, los resultados cambian", sostuvo Covatti

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Cuenta regresiva para la quinta y, probabemente, última oportunidad mundialista; el sueño de su carrera deportiva, posibilidad que tuvo en la palma de la mano en dos oportunidades.

El pringlense Nicolás Covatti cuenta las horas para viajar hacia Suecia, donde el próximo sábado, en Gislaved, será uno de los dieciséis pilotos que se batirán en el GP Challenge, última ronda clasificatoria rumbo al Speedway Grand Prix.

El destino deportivo lo sitúa nuevamente ante una enorme, aunque también difícil, oportunidad. Qué paradoja, ¿no?, a esta altura del partido y con un enfoque de vida que, desde hace años, sitúa a la práctica deportiva en un segundo plano.

"En otros años, donde estaba al 100%, corriendo hasta 90 carreras por temporada, quedaba sin chances o clasificaba muy justo, llegaba con mucha presión y las cosas no se daban. Ahora hago el Speedway por hobby, eligiendo las carreras que quiero y hacerlo por pasión, no lo hago por plata. Tampoco tengo el tiempo de dedicárselo como antes", cuenta Nico.

"Cuando la cabeza se relaja, uno empieza a disfrutar y los resultados cambian. Estos años, sin presión y encarándolos de otra forma, evidentemente dio frutos. Soy el único de los pilotos del Challenge que no compite en otras ligas, pero eso no es algo que me preocupe o que me haga sentir menos. A todos mis próximos rivales ya los he enfrentado y son ganables", aseguró el pringlense.

—¿Cómo te preparás para el sábado?

—Apuntamos a tener todo lo mejor posible, tanto en la parte mecánica, como en la parte conductiva. La verdad me siento bien, confiando y en un buen nivel, cosa que no pude lograr el año pasado por todo lo que fue la lesión en la pierna (NdR: se fracturó el peroné).

"Este año arranqué con muchas pilas, de a poco fui mejorando y me ha ido cada vez mejor. Se viene la carrera del año, a la que apuntábamos llegar, y con muchas expectativas más allá que no conozca la pista; eso es algo que no me preocupa. Será mi quinta vez en un GP Challenge, por lo que conozco muy bien cuáles son las cosas buenas y no tan buenas que tienen este tipo de carreras", aclaró.

Nico, de 35 años, ahondó en esas cuestiones, no tan buenas, propias de este tipo de competencias; como las que padeció, por caso, en la edición 2014, cuando estuvo a una vuelta de ganar una serie y conseguir la clasificación al GP.

"Mentalmente te afectan muchísimo. Es una carrera que pasa tan rápido que por ahí no te das cuenta de las situaciones y no llegas a programar nada. Hay que tomarlo con calma y concentración, espero tener un día redondo. No me hago ilusiones, pero tengo expectativas. Hay que ver qué pasa, nos preparamos muy bien en todo sentido", deslizó.

—¿Cómo viene siendo el año?

—Muy bueno, probablemente uno de los mejores, en el sentido que, si bien corrí pocas carreras, logré clasificar a un GP Challenge en esas condiciones, que realmente es difícil. Ahí llegan solo 16 pilotos, de varias rondas clasificatorias, todos con actividad constante en las mejores ligas del mundo.

No obstante eso, afirma Covatti que el buen nivel conductivo y mecánico evidenciado en cada derrape le da la confianza necesaria para contrarrestar ese déficit y dar pelea.

"Ahora llego con una diferencia de 25 carreras menos, que es mucho. Pero con esa misma desventaja llegué a la clasificación en mayo, donde pude andar bien. Por eso digo que es un buen año, porque cuando me subo el nivel es bueno, además de la gran inversión que hice en la mecánica y que se vio en pista", cerró Covatti.

La del sábado será la quinta chance mundialista para Nico, luego de haber acelerado en Lonigo 2014, Rybnik 2015, Vtelanda 2016 y Gorican 2020. En esta ocasión lo hará junto a su amigo y compatriota Michelle Paco Castagna, campeón del Internacional 2021/22 en nuestro país.