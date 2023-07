Los Pumas lograron su primera victoria en el Rugby Championship

El seleccionado argentino de rugby derrotó este sábado a Australia por 34 a 31 y concretó su primera victoria en el Rugby Championship 2023.

Se disputó en el estadio CommBank de Sidney, donde Los Pumas se reinvindicaron de la pobre imagen que habían dejado en el debut frente a Nueva Zelanda.

Justamente, en primer turno los All Blacks derrotaron a Sudáfrica por 35 a 20 y se ubicaron como únicos líderes del torneo con dos victorias.

Mientras tanto, el seleccionado argentino dejó una buena imagen en un trámite que comenzó adverso, que logró emparejar al cabo de la primera etapa (empatados en 10) y que supo resolver -con pelota y mucha iniciativa- en los instantes finales con un try del octavo Juan Martín González a los 79 minutos.

En la primera etapa anotó un try Jerónimo de la Fuente, sumada la conversión y un penal de Emiliano Boffelli.

En el complemento Los Pumas se alejaron 17-10 a los 52m. con try del capitán Julián Montoya, mientras que a los 68m. la ventaja se amplió a la máxima gracias a un try de Mateo Carreras (27-17).

Sin embargo Australia no perdió el hambre y en los últimos diez minutos fue a buscar el partido. Se arrimó 27-24 a los 71m. con try de Samu Kerevi (convertido por Quade Cooper) y a cinco minutos del final pasó al frente con try de Mark Nawaqanitawase, convertido también por Cooper para el 31-27.

Al equipo argentino le quedó resto para volver a creer y luego de una jugada de 8 fases en campo rival, llegó el try del triunfo de Juan Martín González.

La tercera fecha se jugará el sábado 29 con estos partidos: Sudáfrica-Argentina (12.05) y Australia-Nueva Zelanda (6.45).