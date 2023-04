Lucha narco: “Hay que replicar y difundir el modelo de Bahía”

"La mesa de intercambio de información en la lucha contra el narcotráfico que está realizando Bahía Blanca la estamos proponiendo a nivel nacional. Creo que es la única jurisdicción que la hace. En otros lados no se avanza porque no hay quien tome la iniciativa de ponerse a trabajar".

Con esa frase, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, dijo que buscan replicar el modelo de nuestra ciudad en Rosario y otros puntos "calientes" en la lucha contra el crimen organizado.

"Es una manera fabulosa de encaminar la cuestión, primero porque pusieron el tema en agenda, lo que generó que la gente se interese y se involucre, lo que es opuesto a lo que pasa en Rosario que, en vez de trabajar en forma conjunta, se pasan la pelota los gobiernos nacional y provincial. Y esto viene pasando antes del año electoral", admitió Gallo Tagle de paso por La Nueva., durante una recorrida por la jurisdicción.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El visitante, que también es juez en lo Civil, estuvo acompañado por el camarista federal Pablo Candisano Mera, uno de los impulsores de la mesa que funciona en nuestro medio desde septiembre de 2021.

"También es positivo porque acá concientizan a la gente, involucran a distintos actores, como las universidades y eso sirve para bajar línea en educación. Es probable que esto esté germinando pero las medidas finales van a ser contundentes, están por el camino que nosotros queremos buscar a nivel nacional. Hay que replicar y difundir el modelo de Bahía", remarcó.

-- A principios de este mes mantuvo una reunión con el ministro de Seguridad Aníbal Fernández ¿Fue para plantear este tema?

Sí. Presentamos notas a los ministerios de Seguridad y Justicia de la Nación y al gobernador de Santa Fe e intendente de Rosario para hacer algo semejante a lo de Bahía. Solo tuvimos respuesta del doctor Aníbal Fernández, fue una reunión muy productiva y en estos días volverán a juntarse gente de su ministerio y nuestros interlocutores, quienes están en la frontera caliente, para aportar su experiencia. Esto no es competencia del Poder Judicial, sino del Ejecutivo, pero nuestra postura es, justamente, sin invadir competencias, decir que estamos para colaborar porque tenemos mucha gente vinculada al quehacer cotidiano, que puede aportar la experiencia de su jurisdicción. Muchas veces sentimos que no nos dan espacio. Una vez que nos tocó exponer en la Cámara de Diputados y, antes de empezar a hablar, el proyecto al cual íbamos a referirnos ya estaba circulando, terminado, para ir al Senado, con lo cual no solo el tiempo es breve e inútil sino que nos llaman por una formalidad.

Rosario y más allá

-- ¿El norte del país está casi tan complicado como Rosario? ¿qué le dicen los jueces de esa región?

Todo el mundo pone el ojo en Rosario porque tiene más prensa, pero en Eldorado (Misiones) están muy complicados y la frontera del norte, Jujuy, Orán, Tartagal, también. Los jueces de esa zona nos dicen que somos un colador, que existe un tránsito permanente, que seguramente circula para venta interna o para exportar a través de los puertos. En Misiones tenemos una fiscal que salvó su vida de casualidad porque, por una causa que llevaba adelante, habían contratado a dos sicarios por muy pocos dólares, hecho que se frustró, no por una investigación, sino porque los detuvo la Policía cuando estaban en camino porque iban con un auto robado. El tema es mucho más complejo de lo que se ve.

-- ¿Por qué con esta problemática se pone la lupa en la Justicia y no tanto en los otros poderes?

Para hacerlo simple, primero hay una cuestión de prevención que no corresponde al Poder Judicial (tareas de inteligencia, recursos de seguridad y demás). Cuando se logra desbaratar algo, la Justicia lo investiga y, si hay pruebas, condena y encarcela. En tercer lugar viene la cuestión carcelaria, que tampoco compete al Poder Judicial. Los dos problemas más graves están en la prevención y el control carcelario.

"Se corre el eje"

-- ¿Las vacantes que, dicen, se van a cubrir en fiscalías y juzgados pueden ser una solución?

El problema de Rosario es que hay muchas vacantes, pero todas están concluidas en el Consejo de la Magistratura y se encuentran en el Poder Ejecutivo, que tiene que decidir quién va. Independientemente de eso, aún con la cantidad de vacancias, los jueces que están se hacen cargo de sus juzgados y subrogan los vacantes. Se termina haciendo el trabajo y a la gente se la encarcela y se la condena. Y los delitos se siguen cometiendo desde la cárcel. Se corre de eje la responsabilidad y se la endilgan a la Justicia. En Rosario nadie toma el toro por las astas. Ahora salió la creación de juzgados y fiscalías, pero la planta de personal no se modifica hace más de 30 años y todo el mundo se da cuenta de que el trabajo creció enormemente. La creación de los juzgados está muy bien pero, ojo, esto no cambia nada. Primero para cubrir las vacantes van a pasar 4 o 5 años, porque este gobierno lo ha intentado. Supongamos que tuvieran la economía necesaria para implementarlo, que es mucha plata, también tenés que encontrar los edificios. Y es ilegal cubrir con subrogantes un cargo nuevo, porque la subrogancia es cubrir un cargo donde hubo un titular designado previamente. Los juzgados son necesarios y bienvenidos, pero que después no vengan a decir que crearon los juzgados y el problema es de la Justicia, no se va a solucionar.

-- ¿Qué le generó la frase de Aníbal Fernández, acerca de que la guerra narco está perdida?

Sucedió el mismo día de la reunión que mantuvimos con el ministro. Lo dijo en una conferencia de prensa y no la escuché porque estábamos por entrar en la reunión. De mi charla con él no me llevé esa imagen, estaba comprometido con el problema, enviando distintas fuerzas a Santa Fe y tenía todo un diagrama del personal más idóneo para esas cuestiones. La frase, que conocí después, fue la cara opuesta de la moneda y no entiendo cuál fue el objetivo, pero yo me llevé la impresión que él tiene compromiso.

Que no sean multifueros

Atención. En Bahía, los juzgados federales no solo atienden la cuestión criminal sino también otros temas, como previsionales y amparos sobre salud. Existe una idea de buscar un desdoblamiento o eliminar los multifueros.

Mapa. "Pasa lo mismo en Capital, donde la diversidad de fueros es grande. Es una cuestión del Mapa Judicial, hay que investigar la litigiosidad, cantidad de causas, carga de trabajo, vacantes y cantidad de habitantes y ahí analizar un eventual desdoblamiento, que solo requeriría el nombramiento de un juez y la división de secretarías. Esa podría ser una solución", estimó Gallo Tagle.

Fiscales. El entrevistado se mostró preocupado además porque "caminamos" hacia un sistema acusatorio federal y también hay que reforzar tanto fiscalías como defensorías. En Bahía, por caso, solo hay un fiscal de instrucción.