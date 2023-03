Marchan en Bahía por el Día Internacional de la Mujer

Agrupaciones feministas, organizaciones políticas y personas autoconvocadas se juntan esta tarde frente al Teatro Municipal para marchar en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemora cada 8 de marzo.

Una de las organizaciones presentes es Bahía Contra la Trata.

Florencia, integrante de esa ONG, dijo a La Nueva. que "como organización marchamos para que no haya más víctimas del sistema prostituyente y para que tanto en el ámbito público como en el privado se desarrolle el cupo laboral para víctimas y sobrevivientes de la trata".

Consultada por la situación en Bahía Blanca, la chica comentó que "falta mucha educación, está en el imaginario social la combi blanca, pero hoy nos captan por diferentes medios, por las redes sociales, por 'enamoramiento', en la ciudad hay mucho grooming".

Además, consideró que "falta que la gente se involucre denunciando" y contó que está disponible la línea 145, que es nacional, gratuita y anónima.

En tanto, Rocío, quien pertenece a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Bahía Blanca, dijo que "lo que nos trae acá es la real implementación de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Legal también".

Asimismo destacó que desde su organización están viendo "fallas en la implementación de la Ley de ESI (Educación Sexual Integral), como por ejemplo, objetores de consciencia, grupos antiderechos que aparecen en los hospitales, médicos que dilatan el tiempo".

"Nos sumamos a los reclamos de todos los sectores, entre ellos, la precarización laboral, la violencia de género, el poder incluir a las disidencias, entre otros", sostuvo.

En cuanto a la situación local, Rocío manifestó que "hay grupos bien formados, los hospitales están respondiendo y están las Socorristas también".

Por su parte, la senadora provincial Ayelén Durán, del Frente de Todos, mencionó que "es muy importante estar acá reivindicando a la mujer trabajadora".

"Obvio que nosotros, desde nuestro espacio, reivindicamos todas las luchas que llevan las banderas de Eva, la ampliación de derechos de las diversidades. También hoy nos movilizamos por el tema de la proscripción de Cristina [Kirchner], que representa el lugar de las mujeres en la política", expresó la referente camporista.

Gisela Ghigliani, concejala del Frente de Todos, dijo que participa de las convocatorias del 8M, desde hace muchos años.

"Si bien hemos logrado muchos avances en los gobiernos de Néstor y Cristina, como derechos sexuales y reproductivos, creo que debemos sostener en la calle estas conquistas que peligran en un país en el cual la Justicia intenta meterse por la ventana", dijo.

"Las mujeres y disidencias, como colectivos vulnerables, necesitan de estos lugares", sostuvo.

Con respecto a Bahía Blanca, Ghigliani manifestó que "es una ciudad muy particular". Sin embargo, destacó que "cuando fue la marcha por el 2x1, la salida fue masiva".

"Si bien es cierto que este año, se nota que hay una desmovilización, un desánimo, me parece que es importante salir para retomar fuerzas, porque los derechos de todas, todos y todes están en peligro cuando pasan estas cosas con la Justicia, que se quiere meter por la ventana en la política".

En tanto, Analía Lusarreta, secretaria general del SUTEBA Bahía Blanca, explicó que "el gremio cuenta con una presencia femenina muy importante, entre el 70 y el 80 % de los docentes somos mujeres, y es un rol que está muy vinculado a los estereotipos de género: la maestra como la segunda mamá".

Esto implica "una sobrecarga laboral enorme y un salario nunca reivindicado, una tarea no valorizada, como casi todo lo que hacemos las mujeres", sostuvo.

Milagros Valentina, una travesti que lucía un vestido azul, contó que asistió a la convocatoria porque "estoy agradecida a la vida porque he logrado tener una identidad. Gracias a la mujer he creado una personalidad y una imagen que me representa".

"Mi mamá no está en este mundo, pero ella también fue una mujer muy luchadora, muy sufrida, y sé que me está viendo y está contenta porque estoy acá junto a las mujeres que han padecido tantas cosas", dijo.

Según pudo saber este medio, la fachada del Teatro se iluminará esta noche en alusión al Día de la Mujer.

Noticia en desarrollo