“Menores por drogas” y “circuito de fiestas”, las nuevas caras de la trata

Gerardo Monforte / gmonforte@lanueva.com

Habitantes de la ciudad y la región perciben la trata de personas como crimen organizado “a gran escala”, que se comete en países alejados de la Argentina, pero la consumación de este delito en nuestra comunidad es una realidad más cotidiana de lo que se cree.

Una de las modalidades de trata y explotación más detectadas en Bahía y el resto del sudoeste bonaerense, es el “ofrecimiento” y entrega de menores, por parte de sus padres, a adultos que los abusan sexualmente, a cambio de drogas para los entregadores.

Así lo confirmó Evangelina Castro, delegada en la Sexta Sección del Comité ejecutivo para la lucha contra la trata, quien explicó que los hospitales y las escuelas son los ámbitos donde más se detectan abusos sexuales a niñas y niños bajo las circunstancias descritas.

Los equipos asistenciales escolares suelen constatar el abuso cuando el niño por ejemplo tiene comportamiento "retraído o no le gusta que lo toquen en la clase de educación física".

“En barrios de Bahía y municipios cercanos se detecta mucho el intercambio por droga. 'Te la facilito, pero no tenés cómo pagármela, entonces me entregás a tus chicos'”, afirmó Castro.

“Pero en ese acuerdo hay un lucro y por eso lo puedo calificar como trata de personas, porque el fin último no es el abuso sexual infantil, sino que este delito se utiliza como un medio de explotación para que esos adultos obtengan un rédito”, agregó.

“La gente suele pensar en la trata como crimen organizado a gran escala, como una agencia rusa con combis blancas. Entonces, al ver estas conductas, las interpreta solo como abuso”, continuó.

Sin embargo, cuando las autoridades profundizan en la evaluación de los casos, constatan el elemento económico, la connivencia y/o el acuerdo previo al abuso sexual.

Otra maniobra para la explotación sexual de chicos se relaciona con “circuitos de fiestas” los fines de semana.

“El dueño de casa invita a otras personas, recibe dinero o drogas y los invitados violan a los hijos (del anfitrión). Hay un caso cerca de Bahía, donde los adultos estaban comiendo un asado en el patio, se empezaban a levantar de la mesa de a uno, se metían en las habitaciones de los niños, los violaban, se iban y le dejaban algo al adulto que había organizado la fiesta”, aseguró Castro.

“Este tipo de connivencias pasa un montón. Hay 3 denuncias vigentes en la Sexta y también casos de niños con medidas de abrigo porque el equipo de Niñez municipal detectó abuso intrafamiliar, y las trabajadoras sociales advirtieron que había otros adultos involucrados con acuerdo de sus padres”.

Es decir que los padres de estas víctimas de abuso “cumplen” con el verbo “ofrecer”, que se incorporó en la nueva ley contra la trata, sancionada en 2012.

“Ellos estaban en el núcleo de confianza del niño y facilitaban el abuso sexual por algún favor que recibían de otro adulto. Así ya está configurado el ofrecimiento para la explotación sexual. Con lo que implica esto para el niño, porque no es lo mismo que lo asista un equipo municipal, que reciba asistencia desde Nación por ser víctima de un delito federal”, resaltó.

La especialista en el tema destacó la importancia de establecer si en estos ataques contra la integridad sexual de chicos hay connivencia entre mayores de edad.

“Si existe crimen organizado, al niño, niña o adolescente le puedo garantizar acompañamiento terapéutico permanente y programas de reinserción educativa y laboral cuando sea adulto”.

“Los equipos municipales no llegan a abarcar todo el trabajo porque están combatiendo un delito federal con escasos recursos y quizá ni siquiera tienen circuito de refugios, sobre todo los municipios más pequeños”, añadió.

Falta de capacitación

Castro remarcó además la "falta de capacitación" en la materia por parte de profesionales que se graduaron con la ley de trata "vieja", sancionada en 2008.

"Los abogados y trabajadores sociales nunca se forman en trata de personas; no conozco que en los planes de estudio se incluya trata. Por eso no están preparados para ver. (Este delito) les pasa por delante de la cara y no lo detectan", opinó.

"Los servicios locales de los hospitales, si no ven a una persona con marcas de una cadena, no buscan la trata. Por eso es tan importante el trabajo de sensibilización. No hay mala voluntad, sino que no saben cómo afinar el ojo, ni cómo escuchar o qué preguntas hacer para buscar el delito".

"Cuando uno les da herramientas, las trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas de los municipios son clave, como también los servicios sanitarios, porque son quienes más detectan estos casos", aseguró.

Falsas ofertas laborales



La entrevistada cerrense se refirió además a las falsas ofertas de trabajo utilizadas por los tratantes para captar a chicas jóvenes, que luego son incitadas a prostituirse.

Según datos extraoficiales de Castro, se registraron causas con este mismo patrón de captación en las que 2 mujeres llegaron a nuestra región desde otras provincias para trabajar por temporada en tareas de limpieza.

Una vez contratadas, sus patrones les propusieron mantener relaciones sexuales con ellos para “hacer una diferencia (económica) y llegar mejor a fin de mes”.

“No hay explotación sexual, sino un abuso con connivencia económica. Después de que las víctimas negociaron su autonomía y se les puso un precio a su corporalidad, sus empleadores las convencieron de que tuvieran sexo con terceros”, expresó la representante del Ministerio de Justicia de la Nación.



“Se puede interpretar como facilitación de la prostitución, pero con el aditamento de que son chicas que vinieron de afuera y originalmente no lo hicieron para ejercer la prostitución. Después, ya en situación de vulnerabilidad y conviviendo con sus patrones en los mismos inmuebles donde trabajaban, se las empujó a la situación prostituyente”, añadió.

“No te explotan, pero te obligan a explotarte. Fijate lo sutil que es. Es muy difícil para ellas verbalizar que son víctimas de un delito, porque se perciben cómplices de lo que les pasó por no haber pedido ayuda en el primero momento. A la víctima se la castiga mucho”.

“A veces aparece como una denuncia de explotación laboral, pero en realidad el problema es aun más profundo porque el impacto en la subjetividad de la víctima es muy distinto a cuando se abusa de su sexualidad”, completó la delegada del comité.

Explotación en campos



Desde el comité se trabaja también en la calendarización de las cosechas en el sudoeste de la provincia, para contar con información precisa de los empleados golondrina que arriban a esta zona y así prevenir posibles situaciones de explotación laboral en establecimientos rurales.

“La idea es delimitar bien qué trabajadores llegan a nuestra zona, de qué provincias proceden y por cuáles rutas ingresan en la Sexta Sección, para que la CNRT, AFIP y Migraciones puedan actuar antes de que el trabajador comience a desempeñarse en el campo”, detalló Castro.

“El objetivo es detectar si su situación migratoria está en regla o no, antes de que sean explotados. Entonces después tenemos la complicidad de que el trabajador mismo, cuando detecte una situación irregular, llame a la línea de denuncias 145”.



“Se intenta que todos los organismos tengamos la misma información sobre la situación de la cosecha en nuestra zona, antes de que el trabajador llegue al campo. Si no, nos convertimos en cómplices de la trata porque detectamos cuando ya los explotaron, los retornamos a su lugar de origen y el próximo año los cuadrilleros los vuelven a llamar”, reflexionó.

El desarrollo de esta herramienta fue uno de los puntos que se abordó en la última reunión de la Mesa interinstitucional contra la trata.

Los indicadores cambiaron

Los indicadores de trata se modificaron en los últimos años y hoy en día los reclutadores emplean métodos más sutiles y astutos para retener a la persona damnificada.

La modalidad del traslado de la víctima al lugar donde se la explotará sexual o laboralmente, es el modo de detección del delito que más cambió.

"Antes el indicador era que la víctima viajaba de manera sumisa, siempre en compañía de otra persona que compraba los boletos y sólo hablaba esta última. Ahora los trabajadores y las mujeres en explotación sexual viajan solos, y a veces pagan sus propios pasajes", explicó Castro.

"El indicador suele ser que bajen del colectivo con un papel en la mano, medio desorientadas, y no sepan bien adónde van", acotó.

"O viajan vigilados, pero de manera remota. La persona está en el piso de arriba del colectivo y el que la vigila está abajo, por eso en la actualidad es mucho más difícil detectar el traslado".

Anteriormente el factor clave para que un inspector de Migraciones, el Ministerio de Trabajo o la AFIP detectara trata, era que el trabajador no tuviera su DNI.

“Por eso ahora los empleados poseen su documento, pero no el vigente. Los tratantes denuncian el extravío del DNI de la víctima y ellos se quedan con el documento actual”, dijo la informante.

"A los empleados rurales los retienen diciéndoles ‘te cuido el dinero porque acá es peligroso tenerlo en la mano y te pago al final de la cosecha’. Si esa persona trabajó 6 meses y la están explotando, se va a quedar hasta el final de la temporada porque quiere volver a su lugar de origen con el dinero".

Otro aspecto que fluctuó es la modalidad de las ofertas de trabajo generalmente falsas para captar a las víctimas.

"Las entrevistas y ofertas laborales eran presenciales, pero ahora se hacen en redes sociales a través de medios electrónicos", resaltó.

Medios de comunicación

Castro disertó además sobre estrategias para abordar el tema en medios de comunicación, en lo que fue la primera capacitación presencial enmarcada por el plan de trabajo a nivel nacional que el comité elabora cada 2 años.

La actividad, organizada por el Sindicato de Prensa de Bahía Blanca y el Ente Nacional de Comunicaciones, tuvo gran convocatoria de periodistas, estudiantes, integrantes de fuerzas de seguridad y funcionarios, entre ellos Nicolás Bartolozzi, delegado local del ENACOM.





En el encuentro, que se desarrolló en la sede del gremio ubicada en Lamadrid 266, se promovió el uso de la línea anónima 145 para orientación, asistencia y/o denuncia de casos.

Es una herramienta gratuita del ministerio de Justicia de la Nación y se puede llamar desde cualquier lugar del país durante las 24 horas, todos los días.

También participaron los secretarios General y Gremial del SPBB, Daniel Correa y Danilo Belloni, respectivamente.

Qué se puede denunciar

* Prostíbulos encubiertos que continúan funcionando como whiskería, bar, café, club nocturno, casa de masajes o privados.

* Reducción a la servidumbre y/o trabajo forzado en talleres textiles, tareas rurales o fabriles, o casas particulares.

* La desaparición de una persona. No hay que esperar 48 horas para denunciar porque los primeros momentos son fundamentales para la investigación judicial.

* Explotación infantil.

* Avisos de prostitución en medios gráficos, sitios de Internet (redes sociales) o volantes de promoción sexual entregados en la vía pública.

Avance para la cámara Gesell



Plazo. Antes de fin de año, en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones (Mitre 62), comenzaría a funcionar la sala Gesell para el ámbito federal, donde se recibirán declaraciones de menores de edad y víctimas de trata y explotación.



Inspección. Técnicos del Consejo de la Magistratura de la Nación ya inspeccionaron las instalaciones -tienen armado el mobiliario- y se espera la aprobación del presupuesto por parte de la Corte Suprema de Justicia.



Demoras. Para estos testimonios, hoy, se usa el ámbito provincial, cuya saturación provoca demoras.



Contratos. Según Castro, el problema ahora es conseguir los contratos para las profesionales (psicóloga y asistente social) que van a trabajar en esa oficina.

Provincia. La funcionaria habló sobre la escasez de recursos humanos y materiales en la justicia ordinaria. "Me produce mucha tristeza la decisión política de no asignar recursos faltantes a la justicia provincial", consideró.

Mesa. “La gente de Provincia viene a trabajar en la mesa interinstitucional porque a veces los casos pasan por esa órbita. En Bahía ocurre que casos que podrían ser de trata, finalmente se resuelven como facilitación de la prostitución ajena, un delito provincial”.

Contratos. “Entonces se trabaja en conjunto y se los ve con un nivel de trabajo inhumano. Se necesitan varios contratos más por oficina, a raíz de la extensión territorial que abarcamos y la gran población de Bahía. Además están presionados por los ciudadanos, que exigen un nivel de respuesta por parte de la justicia", concluyó.