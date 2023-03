Insólita polémica en Villa Mitre por baldosas aurinegras en la semipeatonal

La aparición de un viejo derrame de hidrocarburos que podría complicar al avance de la obra de semipeatonalización de calles en el corazón de Villa Mitre no es el único motivo de comentarios de los últimos días para vecinos y comerciantes de la zona.

Por estas horas algunos comenzaron a manifestar sus quejas debido a los colores de un conjunto de baldosas que se instalarán en las nuevas veredas. ¿El motivo? Son amarillas y negras, los tonos que identifican al histórico rival de los villeros: Olimpo.

Claro que este tipo de piso tiene una explicación. Se trata de un pavimento táctil con el cual se diseñan senderos seguros para las personas no videntes o con disminución visual. Pensando en estos últimos, además de la rugosidad de las baldosas, se eligen colores brillantes para facilitar su identificación.

De acuerdo con sitios web especializados, "solo un pequeño porcentaje de personas con discapacidad visual no pueden ver nada en absoluto. La mayoría de las personas con discapacidad visual tienen algún grado de visión. Esta es la razón por la cual estas piezas especiales están hechas en colores brillantes como el amarillo y el rojo. Estos colores son más fáciles de ver por personas con visión parcial".

De hecho, según pudo averiguar La Nueva., el piso general de las semipeatonales será gris, el cual contrastará con el amarillo pero de un modo diferente a la divisa olimpiense. Solo en la vereda de la Comisaría Cuarta se daría la combinación.

Así y todo, la presencia de baldosas amarillas y negras no pasó desapercibida y dio que hablar entre los vecinos y comerciantes de calle Garibaldi al 200, quienes se mostraron inquietos por el hecho de que la intervención se encuentra muy próxima a la sede del club Villa Mitre.

"A mí no se me ocurrió, pero en el grupo de WhatsApp del barrio ayer empezaron a decir que nos iban a grafitear todo cuando eso esté puesto", dijo Claudia, dueña de un local de ropa infantil.

Ante ello, a mujer aclaró sus dudas con un trabajador de la obra, quien aseguró que las baldosas negras serían colocadas únicamente en la vereda del destacamento policial.

Claudia.

La insólita preocupación por el color de las baldosas es, sin embargo, un tema menor comparado con la delicada situación económica que deben atravesar los comercios del sector desde el comienzo de los trabajos de remodelación.

"Estamos súmamente preocupados. La gente no puede acceder a los locales. No podemos trabajar hace un montón de tiempo. No estoy en contra de la obra, va a quedar relinda, pero mientras tanto ¿qué hacemos de acá a fines de julio?", manifestó Claudia, mientras una máquina se llevaba los restos de su vieja vereda.

Y agregó: "Estoy tan angustiada que no me puedo ni expresar. Sabemos que esto no termina en unos días. Estamos hablando de caída drástica de las ventas, sumado a la crisis económica, es un conjunto de cosas. Es peor que en la pandemia".

"Me salvé la mañana: vendí un par de medias", ironizó por su parte Sebastián, dueño de un local de indumentaria deportiva.

Y comentó: "Yo la estoy remando con la ropa de los clubes y las zapatillas de básquet que vendo. Pero de mostrador, nada".

Sebastián.

Según pudo saber este diario, los comerciantes se contactaron de manera informal con el intendente Héctor Gay y tienen la intención de presentar una nota al Municipio manifestando sus inquietudes respecto de cómo sortear económicamente por el período en que se extiendan las tareas de remodelación.