Hotel en Las Vegas ofrece sexo gratis a los pilotos de Fórmula 1

Sí, como leyó en el título. En la "Ciudad del Pecado", sinónimo de apuestas, dinero y sexo, todo puede ocurrir y más aún cuando se aproxima un acontecimiento tan magnífico y sofisticado, como será el Gran Premio de Las Vegas de F1.

La noticia en cuestión tiene que ver con dos ciudadanas de allí, Addison Gray y Alice Little, trabajadoras del Chicken Ranch, uno de los más famosos burdeles de Las Vegas, quienes han ofrecido "sexo gratis" a los pilotos de la F1.

"Cualquier piloto que quiera acelerar su corazón y celebrar la F1 conmigo y con Addison recibirá un coito 100% gratuito", ha dicho Alice, quien admitió que tendrá competencia porque muchas mujeres están dispuestas a estar con ellos.

Además de los juegos de azar en los casinos, los lujosos hoteles, con spa y piletas incluidas, los majestuosos restaurantes y espectáculos de primer nivel, Las Vegas también se destaca por la permisión de dicha actividad y la existencia de burdeles.

"Este mes es la fiebre de la Fórmula 1 en Las Vegas y todos estamos mentalizados para el gran evento. Y el Chicken Ranch ha preparado una oferta especial para los fanáticos de la F1 que acudan al Gran Premio", añade el comunicado.

Destaca sobre el final, y en relación a la supresión en 2018 de las históricas y por entonces habituales promotoras femeninas: "los eventos han carecido del tan necesario atractivo sexual. Nuestra oferta no es sólo un gesto de amor por la F1; es una invitación para que los fans se deleiten con una experiencia donde el atractivo sexual se celebra, no se deja de lado. Porque en nuestro mundo el glamour no está prohibido, ¡es la estrella del espectáculo!".