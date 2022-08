Gay contó que habló con Kreplak: "Acordamos bajar los decibeles y me dijo que va a tratar de venir"

El intendente Héctor Gay contó esta tarde por LU2 que hoy habló con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, tras el cruce que tuvieron ayer por la red social Twitter sobre la situación del Hospital Penna.

"Acordamos bajar los decibeles y me dijo que en las próximas dos semanas va a tratar de estar aquí. No soy de un perfil de salir a pelear por los medios, quiero que contribuyamos entre todos porque la salud es una sola", dijo en el programa Noticias en compañía.

"Yo hace tres semanas lo invité al ministro a venir a Bahía —explicó el intendente—, incluso me lo estaban requiriendo los directores de los hospitales. Me dijo que iba a venir y pasaron tres semanas, la semana pasada estuvo en Tornquist y no llegó a Bahía", y agregó: "Me dijo 'no soy el ministro de Bahía, tengo 135 distritos', y está bien, lo entiendo".

"Si bien se la agarró conmigo, yo lo que hice fue retuitear un comunicado de la mesa de Juntos, en la que trabajaron los diputados [Fernando] Compagnoni y Natalia Dziakowski", comentó Gay.

A Kreplak "le decía 'nunca dijimos que no se habían hecho cosas o que no se había invertido en el Penna, vos decís que yo miento, pero ninguna de las cosas planteadas en ese documento fue respondida'", contó el jefe comunal.

"Y hoy mismo, hace un rato —siguió Gay—, el ministro tuiteó la incorporación confirmada de 40, 50 o 60 personas, no sé cuántas son, que se había ventilado en días anteriores, y no hay médicos".

El intendente contó que en el Penna "los fines de semana algunos días no hay guardia y en la mesa de entrada te dicen 'vayan al Municipal'", y añadió: "Tengo entendido que había cuatro oftalmólogos y renunciaron tres, hoy mismo los anestesistas salieron a decir que llevan varios meses de atraso en el cobro, hay más de 1000 cirugías sin realizar. Son datos de la realidad, no es una cuestión política".

Esta situación, expresó Gay, "genera una recarga en el Hospital Municipal en un momento en que una gran parte de la población necesita del hospital público".