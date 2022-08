Reclamo del Municipio a Provincia por el freno al semáforo en Alfonsín y Tres Sargentos

El concejal Adrián Jouglard dijo esta mañana que Vialidad Provincial "labró un acta suspendiendo la obra" de semaforización de la intersección de Alfonsín y Tres Sargentos, un cruce peligroso en el que ayer se produjo un choque con graves consecuencias.

"En junio aprobamos la instalación ahí del semáforo. Se trata de un semáforo que se está haciendo cargo el Municipio de la instalación porque si bien esa vía rápida es jurisdicción provincial, el Municipio entiende que debe hacer la erogación porque es un sector de mucho peligro", señaló.

Justamente, ayer a la mañana ocurrió un choque en el que un motociclista de 58 años debió ser atendido y trasladado en código rojo, con un traumatismo de cráneo de consideración, traumatismo cerrado de tórax y varias fracturas.

En diálogo con Panorama, por LU2, el edil señaló que "se le avisó a Vialidad Provincial que se iba a empezar con la obra, no respondieron y cuando empezamos a hacer toda la delimitación labró un acta suspendiendo la obra".

"El Municipio decidió hacer esa obra con recursos propios porque entiende que es un sector muy peligroso; un semáforo en esa zona podría ordenar el tránsito y permitir la circulación con más seguridad", insistió Jouglard.

"Está el presupuesto, está todo listo; falta que Vialidad entienda que esa obra es necesaria", subrayó.

En otro orden, el concejal relató que "en todo lo que lleva de 2022 el fondo compensador de transporte que viene del gobierno nacional no ha llegado Bahía Blanca".

"Hasta la fecha son 408 millones de pesos que no vinieron a la ciudad. El Municipio ha adelantado de ese fondo unos 135 millones para que se pueda mantener el transporte, pero no puede adelantar todo el dinero que Nación no está poniendo", advirtió.

Incluso dijo que desde la comuna le solicitaron a la Provincia que intervenga y "acompañe en la gestión para solicitar ese dinero".

"En la medida que haya recortes, tememos que no se pueda cumplir con todos los compromisos que el Estado Nacional tiene con el Municipio", mencionó.

En ese sentido, expresó que de no llegar el dinero en tiempo y forma "se termina recargando la tarifa o se termina disminuyendo la frecuencia del servicio".

"Castigar al usuario no es posible, hace menos de 30 días autorizamos un aumento y la gente no tiene capacidad de seguir afrontando un aumento del transporte", completó.