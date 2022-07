"Fue como sentirme cerca de casa", contó la otra bahiense que vivió el Mundial junto a Las Leonas

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Imagínense estar a miles de kilómetros de tu hogar, descubriendo una nueva vida, con un montón de cosas hermosas y también de las otras. Lejos de tus afectos, con las emociones y el sentimiento de extrañar tus raíces a flor de piel.

Imagínense también que una de tus mejores amiga llegue a la Selección, en el deporte que las unió, y le toque jugar el Mundial a media hora de tu nueva casa. Y, encima te integre, te haga sentir -casi- una más del grupo que tira para adelante en busca de un sueño.

Toda esa mezcla de sensaciones vivió en los últimos días Valentina Zamborain junto a Valentina Costa Biondi, parte fundamental de Las Leonas, el seleccionado femenino de hockey, que se consagraron subcampeonas del mundo el pasado domingo.

"Fue algo hermoso, encima me tocó en un momento en el que estoy extrañando un montón y tengo muchas ganas de ir a Argentina. Así que esto sirvió para calmar un poco esa ansiedad y sentirme un poco cerca de casa y de mis amigas", contó la bahiense Zamborain.

Zeta, excompañera de Costa Biondi en Atlético Monte Hermoso y los seleccionados de la Asociación Bahiense, llegó a España en abril de 2019 con pasaje de vuelta... aunque también con la chance de quedarse.

La vida se alineó de cierta manera como para que su nuevo lugar en el mundo fuera Barcelona, España, donde trabaja como administrativa y como profesora de educación física, brindándole entrenamiento funcional a un grupo de argentinos.

Pasó el aislamiento por la pandemia, un cambio de casa y de trabajo, un viaje relámpago a Argentina el último verano y poco después llegó una hermosa sorpresa: el Mundial de hockey sobre césped se jugaría mayormente a tan solo media hora de su hogar (Terrassa) y con una amiga del alma siendo parte de Las Leonas.

-¿Caíste en algún momento que tenías a tu amiga jugando un Mundial tan cerca tuyo?

-Me pasaba de caer contándole a amigos o amigas, que les decía: el finde voy a ver a mi amiga que está jugando el Mundial con Las Leonas. Ahí, poniéndolo en palabras es como que caía muchísimo más o cuando veo las fotos.

Como en cada partido, Costa Biondi agradeciendo a Valentina su compañía.

Costa Biondi fue titular en todos los partidos de la Selección, que ganó el grupo invicto (venciendo a Corea, España y Canadá), eliminó a Alemania en cuartos, Inglaterra en semis y cayó en la final ante Países Bajos.

"Era ir todos los partidos con unos nervios como si jugara yo y después escuchar el himno y verla a la gorda ahí sabía que era llanto asegurado", reconoció Valen, exjugadora del Atlético y con paso por Pacifico, donde también fue profe.

"Y ya sé que ella que es así -agregó- y siempre va a ser así de humilde pero cada partido que terminaba me escribía y me decía 'amiga gracias por venir, gracias por estar'. Y yo tipo 'gracias a vos', porque antes del partido me tiraba un saludito desde abajo, terminaba el partido y me venía a saludar, me decía que la espere afuera. O sea obvio que es mi amiga pero esas cosas pueden dejar de pasar o estar súper concentrada, no sé", señaló Zeta.

Con una leyenda: Zamborain junto a su amiga y Belén Succi, la histórica arquera de Las Leonas.

No sólo en la previa, durante y post partido Valen pudo vivir de cerca al equipo el Mundial, sino incluso dentro de la concentración, donde el elenco argentino hizo base en Europa.

"Su humildad es increíble. Un día me acuesto después del partido con Alemania y al otro día me levanto con un mensaje de la gorda que decía 'che, amiga, me acabo de enterar que mañana hay cena familiar podemos invitar amigos, si no tenés compromisos y tenés ganas podes venir", recordó Valen.

"En dos segundos cancelé mi clase del otro día -agregó-, estaba cumpliendo un sueño: mi amiga está en el Mundial y me está invitando a comer con Las Leonas era increíble. Fue todo una locura, hace 10 años estaba yendo a ver a Las Leonas y hoy estoy yendo a ver a mi amiga que estaba ahí siendo una de ellas. Le escribí a mi hermana diciéndole 'Cami, no puedo creer que estoy saludando a Las Leonas como si nada'. La gorda me hace ver que son personas normales como uno", recordó.

Como en casa: familiares y amigos compartieron una cena en la concentración de Las Leonas.

-¿Caíste que tu amiga es una Leona más?

-Es muy loco. Es raro porque me cuesta mas creerlo cuando la veo en la tele, o en la compu en mi caso, que cuando la veo en vivo. Cuando la veo por la compu pienso, no puede ser. Y a su ves digo que sí, porque la gorda se lo re merece. Las cosas que se ha bancado lejos de la familia con gente super linda y con gente super chota que ella tuvo que saber llevarla. Se lo super merece pero bueno es re loco.

Además de esta experiencia, Zomborain ya había tenido la suerte de ver a Costa Biondi en Europa: ante Alemania, el día que Valen marcó su primer gol con la albiceleste.

-Encima de un tiempo a esta parte sabes que vas a verla jugar, porque se ganó un lugar en el equipo...

-Sí se recontra ganó el puesto. Cuando me concentraba en el partido iba como analizándolo, pero después me alejaba y decía no puede ser la gorda la que está gritando así y dándole indicaciones a todas las que están arriba o que Belén Succi le esté gritando a ella.

-¿Te pasaba eso de mirar mas a ella que el partido?

-Sí, es más en un momento le dije que no podía ser objetiva. Le preguntaba yo a ella como había jugado porque para mí la rompe siempre.

Pese a algunos procesos truncos en los seleccionados juveniles, Valentina Costa Biondi debutó en Las Leonas en febrero de 2019 con Carlos "Chapa" Retegui como entrenador y desde ahí nunca abandonó el combinado nacional, siendo cada vez más importante en el funcionamiento del equipo. Consagrándose, además de subcampeona mundial, campeona de la Copa Panamericana, de la FIH Pro League y subcampeona olímpica.

-¿Sos de hablar con ella de hasta donde llegó?

-Sí, de hecho estos días lo charlamos y ella tampoco cae. Lo que dice en las notas es lo que le pasa, espera en algún momento caer. Y ya le ha pasado en otros torneos caer cuando termina todo. En los Juegos Olímpicos nos llamaba estando en el comedor y nosotras le decíamos qué hace. Y claro, llega un momento que ellas lo naturalizan eso.

Zamborain y Costa Biondi vivieron codo a codo la época dorada de Atlético Monte Hermoso a nivel local, regional y nacional. Así como también momentos de gloria en los seleccionados de Bahía.

En su paso por los combinados de la ABH, Valen consiguió tres medallas a nivel nacional: 3° puesto con el Mayor en 2018, 2° puesto con el Sub 18 en 2012 y 2° con el Sub 18 en 2010.

-¿Les pasa de decir estábamos en Monte y hablábamos de esto o soñábamos con esto?

-No tengo recuerdo de hablar de esto puntualmente. Realmente caí que la gorda quería estar en Las Leonas cuando se fue a Buenos Aires ahí medio que lo empezamos a hablar. Pero antes sabíamos que era una tremenda jugadora que tenía todas las condiciones, y creo que ella inconscientemente también lo sabía, pero nunca lo hablamos. Y de hecho ahora no lo hablé mucho pero sí me comentó que se lo dijo a Belén Succi, que hace 10 años la estaba yendo a ver y ahora jugaban juntas.

-Entre su grupo íntimo de amigas que quedó de Monte, ¿sienten que una de ustedes llegó y viven el sueño de muchas a través de ella?

-Todo el tiempo le decimos eso, que nos hace emocionar y que nos sentimos súper orgullosa de ella. Y haber compartido un montón de su camino, aunque éramos súper chicas, nos hace pensar al lado de la jugadora que jugamos. Más allá que siempre supimos que era buenísima, ahora decimos 'wow'. Y siempre que hablamos todo el tiempo le decimos que nos va a infartar por todo lo que está logrando. La vemos de afuera y no caemos, pero se lo merece más que nadie.

-¿Qué fue lo que más te sorprendió de todo lo que viviste en estos días?

-Puede parecer súper obvio pero me flasheó un montón el trato con las chicas. Cuando fui a cenar era como si me estuviera tratando con amigas de mis amigas; así, tal cual. Me hablaban, me tiraban chistes, al otro día me las cruzaba en la cancha y me saludaban. Ver que son personas reales, que las vemos en la tele pero en realidad te tratan como una más.

-¿Haber vivido todo esto fue un lindo mimo a todo lo que se extraña estando tan lejos?

-Sí, fue algo hermoso. Encima me tocó en un momento en el que estoy extrañando (menos mal que no es por cámara porque estoy llorando) un montón y tengo muchas ganas de ir a Argentina. Es más acabo de sacar un pasaje para ir en enero, así que esto sirvió para calmar un poco esa ansiedad y sentirme un poco cerca de casa y de mis amigas. Porque estuvimos en constante charla durante 20 días, fue hermoso. Y encima ir a los partidos que estaba lleno de argentinos era estar todo el tiempo cantando, éramos locales.

Pese a ser una de las jugadoras destacadas de nuestro medio cuando vivía en Bahía, Valen nunca retomó la actividad una vez que se instaló en España, priorizando disfrutar de otras cosas y, sobre todo, de los fines de semana sin obligaciones.

-¿Te hizo recordar a tu época de jugadora todo esto?

-Siempre ver un partido en vivo me dan ganas de jugar, aunque no volvería a ocupar mis findes con hockey. Yo le preguntaba a la gorda haber que habían hecho antes del partido y yo ya sabía que hacían más o menos pero igual le preguntaba y pensaba: que hermoso. Te hace extrañar y, a la vez, revivir recuerdos de cuando jugábamos juntas o viajábamos. Hasta creo que algún día miré fotos de cuando viajamos con algún Seleccionado y eso.

-A modo de cierre, ¿Qué te gustaría decirle a Valen, después de todo esto que viviste?

-Le volvería a decir que estoy super orgullosa de verla de donde está y de que haya logrado esto. Es hermoso ver cómo la tratan las personas estando con Las Leonas, la respetan y la valoran como jugadora y como persona sobre todo. Está rodeada de chicas hermosas y decirle gracias por dejarme compartir esto que fue una locura. Y que más allá de que era ella la que me agradecía a mí, para mi fue hermoso poder compartirlo y acompañarla.