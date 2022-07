"Soy una privilegiada", dijo Costa Biondi tras ganar otra medalla con Las Leonas

La bahiense Valentina Costa Biondi volvió a escribir ayer otra página dorada en su propia historia y también en el deporte de nuestra ciudad.

La ex-Atlético Monte Hermoso se convirtió en la primera jugadora bahiense en coseguir una medalla mundialista, al ser subcampeona del Mundial con Las Leonas.

Luego de caer en la final ante Países Bajos (3 a 1), ganador de las últimas tres ediciones, Argentina consiguió su cuarta presea de plata en 15 ediciones del certamen.

"Todavía con un poco de bronca por el resultado, por no haber aprovechado esta oportunidad. A este nivel y mas contra el campeón del mundo, tener un error te lo hacen pagar", admitió Valentin tras el encuentro, en diálogo con Gaspar Ollé prensa de la ABH presente en España.

"Sabemos que no estamos muy lejos -agregó-, va a haber que seguir trabajando. Todavía con sentimientos de enojo y bronca, pero también muy feliz porque es la primera vez que juego un Mundial y poder obtener una medalla es algo que solo los privilegiados lo tienen", agregó Costa Biondi.

Valen, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue titular en todos los partidos del certamen.

El combinado nacional llegó a su sexta final en 15 ediciones, luego de ganar invicto su grupo tras vencer a Corea del Sur (4-0), España (4-1) y Canadá (7-1).

Luego, en los cruces, Argentina venció a Inglaterra (por 1 a 0) en cuartos y a Alemania por shoot out (4 a 2) luego de igualar 2 a 2 en el tiempo regular.

"Creo que fuimos constantes durante todo el torneo y cuando nos tocó ir abajo en el marcador supimoso darlo vuelta y sacar una victoria. Estoy muy contecta con este equipo y esa actituda que nunca se negocia y siempre seguiendo el sistema de juego y sin desesperarnos", resumió la defensora.

Además del reciente logro en la copa del mundo, en el último año Las Leonas y Costa Biondi fueron medalla de plata olímipica (primera bahiense en hockey), campeonas de la Copa Panamericana y de la FIH Pro League invictas.

"No me puedo ni quejar, siempre uno busca y quiere más pero estoy muy contenta, soy una privilegiada del lugar en el que me toca estar. Agradezco a todos los que siempre están a mi lado, a mi pareja y mi familia... estoy muy feliz.