Robert De Niro y las intimidades de su viaje a la Argentina

Robert De Niro fue noticia esta semana tras su llegada a la Argentina para rodar la nueva producción de Star+ en la que estará presente en los primeros cinco episodios. La ficción, además de Brandoni y la estrella de Hollywood, tendrá en el elenco a María Rosa Fugazot, Majo Cabrera, Silvia Kutika, Enrique Piñeyro, Belén Chavanne, Daniel Aráoz, Cecilia Dopazo, Gastón Cocchiarale, Daniel Miglioranza, Ariadna Asturzzi y Rodrigo Noya.

De Niro es una de las figuras más importantes en la industria cinematográfica. Conocido por sus trabajos en Taxi Driver, Buenos Muchachos y El Padrino -entre otros-, el actor revolucionó a la Ciudad de Buenos Aires.

Acompañado de su pareja Tiffany Chen y su hija Helen Grace, el intérprete se limitó a trabajar y a recorrer para conocer un poco más sobre la cultura porteña. A continuación, un repaso por todo lo que hizo durante su estadía en el país.

“Huésped de Honor”

Robert de Niro posa junto a la placa que le entregó el jefe de Gobierno de la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reconoció con una placa al actor estadounidense por su trayectoria. A través de Twitter, el político confesó que “fue un orgullo haberlo tenido en Buenos Aires filmando junto a grandes colegas argentinos”.

Parrillada

El plato que autografió Robert De Niro en La Cabrera

El jueves por la noche decidió abandonar La Mansión del Four Seasons, donde estaba hospedándose, para conocer un poco más sobre la gastronomía local. Sin su pareja e hija, el actor degustó entraña, ojo y bife de chorizo en una parrilla de Palermo Soho (la cual está ubicada dentro de los 50 mejores espacios gastronómicos de Latinoamérica).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Quienes lo atendieron, comentaron que no quiso probar achuras ni asado de novillo de corte americano. Aunque sí bebió una botella de vino malbec y de postre, comió panqueues, flan, volcán de chocolate y helado.

Tras la degustación, firmó un autógrafo para la parrilla en cuestión y escribió en un plato: “La Cabrera, gracias. Muy bueno. Bob De Niro”.

Visita VIP

Luego de la cena, decidió acudir al Bourbon Exclusive Jardín Escondido By Coppola, un hotel boutique donde su amigo y director Francis Ford Coppola suele alojarse cuando visita la Argentina.

Recorrido por La Boca y San Telmo

En este barrio porteño, el intérprete conoció el restaurante del popular chef argentino, Francis Mallmann, llamado Patagonia Sur.

Además, paseó por el emblemático Caminito y luego fue hacia el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera.

Pero su recorrido no finalizó allí, porque también decidió visitar otra de las zonas más elegidas por los turistas: el barrio de San Telmo, donde paseó por Parque Lezama.

Polémica con una fan

El momento en el que Robert De Niro le negó una foto a una fan

El incidente ocurrió en el restaurante Elena, del Four Seasons Hotel de Buenos aires, donde el actor estuvo acompañado por su novia y su hija disfrutando de una velada. En el mismo lugar, había una admiradora esperándolo y, cuando tuvo la oportunidad, le pidió una foto.

“No, estamos en familia. No seas grosera”, fue la respuesta de la estrella de Hollywood. A lo que la mujer dice en la grabación: “Robert De Niro me dijo que no a la foto. Malísimo. Tachado de la lista”. Luego de eso, su equipo de seguridad invitó a la mujer a retirarse.

El video tuvo múltiples comentarios, entre los que defendían a la mujer del video y los que estaban del lado del intérprete.