Kate Rodríguez rompió el silencio sobre los rumores de conflicto con Gerardo Rozín

En las últimas horas, Kate Rodríguez se encontró en el ojo de la tormenta por las versiones que salieron a la luz sobre su relación laboral con Gerardo Rozín y Zaira Nara durante su tiempo en " La Peña de Morfi".

Los rumores indicaban que la recientemente eliminada de "El Hotel de los Famosos" habría tenido muchos conflictos con los conductores y la producción.

El periodista Pampito indicó: "En 'Morfi' varias veces le tuvieron que aclarar que la conductora era Zaira Nara, no ella. Es como brava, tiene malos modos. Y siempre se hace la poderosa en los lugares donde está".

Y la bailarina acudió a sus redes para dar su versión de los hechos.

"Estaba viendo portales y yo puedo entender que en este momento mucha gente me quiere pegar. Ustedes que son personas inteligentes, no crean todo lo que la gente dice, y menos en televisión", dijo al principio de su descargo.

"Primero y principal, que en paz descanse. Fue una persona con la que laburé años, lo veía todos los días. Era la persona que comandaba todo. Él era tan detallista en su forma de trabajar que producía todo: dónde te sentabas, cuánto hablabas, de qué hablabas. Había que coordinar mucha gente en una mesa", recordó.

"Algo que también tenía es que era un tipo con mucho carácter y eso era algo en común conmigo. Yo tuve muchas diferencias con Rozín, pero siempre se hablaron cara a cara", aseguró Rodríguez sobre su vínculo con el periodista.

"Si Gerardo me dio el lugar para que yo me exprese, me lo dio él. Yo no le saqué nada a nadie, y esa conversación, de que había que explicarme que yo no era la conductora, es mentira, nunca existió", remarcó.

"Hay un montón de cosas para que me peguen, yo me la banco y tengo respuesta para todo. Pero algo que no voy a entrar en esa, es que metan palabras en la boca de una persona, y que encima esa persona ya no está. Respeta la memoria de una persona", cerró. (El Trece)