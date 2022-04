El Trío Galleta en Sansinena

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Hace 50 años, en abril de 1972, se presentó, en los bailes organizados por el club Sansinena, el Trío Galleta, uno de los grupos musicales más exitosos del momento.

Los 70 habían comenzado y la música beat se iba consolidando entre los jóvenes. Los clubes organizaban cada fin de semana bailes con números en vivo, muchos de ellos con conjuntos locales que en buen número ocupaban el escenario principal.

Junto con estas propuestas, solían llegar también grupos de la Capital Federal. Fue en esa movida que Sansinena contrató al Trío Galleta, uno de los más renombrados de la época, con la característica de cantar en inglés, cuando la mayoría de los grupos empezaban a hacerlo en castellano.

El Trío Galleta estaba​ compuesto por Carlos Iturbide (guitarra, voz) Juan Carlos Saporiti (batería) y Aníbal Tell (bajo). En 1970 lanzaron su primer álbum de covers, llamado Estoy herido, con temas iban desde I've Been Hurt, de Bill Deal and the Rhondels, hasta Río Verde (Green River, de Creedence Clearwater Revival)​ y Enciende Mi Fuego (Light My Fire, de The Doors).

En 1971 participaron de la película Así es Buenos Aires, dirigida por Emilio Vieyra, en la que interpretan el tema Igual que ayer, igual que antes. Ese año lanzaron el álbum "Galleta Soul", con la mayoría de temas propios.

Su presentación en General Cerri fue a poco de haber regresado de una gira por Centroamérica y como telonero actuó el popular Dany Brandizzi.

Ese mismo fin de semana el club Villa Mitre, promocionaba sus bailes con la frase “¡Qué noche la de esta noche!”, de 22 a 3 de la matina, con Los Rinos y los Danny’s. En el Salón de los Deportes (Soler 444) animaban “Los rítmicos” y Agua Destilada. Por último el club Almafuerte contrató a Luisito Rupell. Tiro Federal a Los Rinos y Olimpo a Nogal y Los Rothers.