Desde la Provincia le aseguraron a Gay que en breve comenzarán las grandes obras hídricas

El intendente Héctor Gay se reunió ayer con el ministro bonaerense de Infraestructura, Leonardo Nardini, para tratar la agilización de proyectos vinculados a la prestación del servicio de agua en Bahía Blanca y la ejecución de los trabajos en la zona de Circunvalación Norte, entre avenida Cabrera y la calle Córdoba.

De acuerdo con el Municipio local, el ministro le aseguró a Gay que en pocas semanas se pondrá en marcha una serie de obras hídricas que fueron anunciadas el año pasado.

"Estas obras habían sido anunciadas a mediados del año pasado por el gobernador Axel Kicillof, durante su visita a la planta potabilizadora de ABSA. Esta es una gran noticia para Bahía, teniendo en cuenta que las venimos exigiendo desde hace ya mucho tiempo en pos de mejorar el servicio de agua en la ciudad", manifestó el jefe comunal.



Leonardo Nardini y Héctor Gay. (Foto: Municipio)



En ese sentido, Gay planteó la problemática del crecimiento habitacional que se originó en la ciudad, a partir de la decisión de ABSA de no generar factibilidades en nuevos barrios de la ciudad, sobre todo en aquellos lugares que ya se encuentran “en pleno desarrollo debido a la escasez el servicio durante el verano”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“Le manifesté al ministro nuestra preocupación y se comprometió a trabajar el tema y buscar una solución ante un problema que perjudica a muchos emprendimientos y barrios consolidados de nuestra ciudad", agregó.

Por otro lado, remarcó la necesidad de adjudicar el arreglo del Camino de Circunvalación, entre Cabrera y calle Córdoba --incluyendo el puente--, debido a que se trata de una obra ya licitada y fundamental para la circulación segura de vehículos.



También se pidió que comiencen las obras en la zona de la Circunvalación norte.



"La licitación se realizó en octubre del año pasado y hubo una oferta única. Es imperioso que se adjudique cuanto antes por el deterioro en el que se encuentra ese tramo, la gran cantidad de camiones que circulan por el lugar con destino al puerto y por el riesgo que representa para todos los que lo transitan a diario", dijo.

Por último, el ministro le aseguró al intendente que trabaja para agilizar los convenios firmados con el Fondo de Infraestructura Municipal, en el cual Bahía Blanca tiene 300 millones de pesos adjudicados.

"Respecto al FIM, desde el municipio hemos enviado todos los proyectos y manifestamos la necesidad de resolver cuanto antes las adjudicaciones debido a la situación económica que atraviesa el país. El ministro me dejó en claro que es un reclamo de casi todos los municipios y, pese a que varios aún no enviaron los proyectos, la intención es comenzar con la adjudicación a quienes sí lo hicieron para no demorar más y evitar que los sobrecostos frustren algunas de estas obras", finalizó Gay.