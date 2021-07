Kicillof en Bahía: "En las próximas semanas vamos a licitar la circunvalación norte de la ciudad"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, estuvo esta tarde en Bahía Blanca y anunció que próximamente van a "licitar la circunvalación norte de la ciudad", luego de recorrer las obras de la autopista Paso Urbano (El Cholo) junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis.

"Vamos, en las próximas semanas, a licitar la circunvalación norte de la ciudad de Bahía. Son obras muy importantes y esperadas que traen trabajo. Los muchachos [por los obreros] nos contaron que muchos son de Bahía, esto trae actividad y desarrollo sobre todo en un momento en que la pandemia está ocurriendo y seguimos con los cuidados", expresó.

La obra se haría con fondos provinciales y consta de un tramo de circunvalación que va de la rotonda de Cabrera hasta el puente de la Carrindanga.

Sobre Paso Urbano, Kicillof calificó la obra como "monumental, importantísima" y destacó que "va a evitar accidentes y mayor flujo de bienes y personas. Siempre me hablaron de la importancia de El Cholo. Y no venimos en época electoral como se hizo otras veces para apurarla y hacerla mal. Estaba detenida y mal planificada, mal diseñada y con deudas como tantas otras. No arrancamos de cero, arrancamos de menos diez".

"Cuando estuvimos la última vez dijimos que no queríamos anunciar obras que todavía no están y de ahí a esta parte se llevaron a cabo todas las licitaciones programadas, los compromisos que teníamos", agregó el gobernador.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Kicillof aprovechó para destacar también que la campaña de vacunación "da frutos" en la ciudad, considerando que esta y las medidas de cuidado "sirvieron para bajar los casos, y por eso Bahía pudo volver a fase 3".

"A nadie le gustan las noticias negativas —agregó—, pero tenemos que hacer lo que marcan los especialistas. Y como telón de fondo, once puentes. [Gustavo] Trankels [director de Vialidad Nacional] nos contó todo lo que se tuvo que hacer para pagar las deudas y poner en marcha las obras. Las inversiones van mas allá de la posibilidad de la Provincia y de lo que puede hacer cualquier municipio. Una vez que esté terminada la pandemia, ponemos en vigor el camino del crecimiento. Como dijo Cristina, va a volver la alegría".

"Estaba detenida y mal planificada, mal diseñada y con deudas como tantas otras. No arrancamos de cero, arrancamos de menos diez"

Por su parte, Katopodis destacó que la autopista Paso Urbano "comunica y conecta el puerto de Rosario con el de Bahía Blanca" y contó que "nos decía Trankels que es un proyecto que está desde 1980. Nos pone orgullosos estar encarando esta obra".

"Esta visita tiene que ver con obras para el desarrollo para una Argentina que se está poniendo de pie, con un mensaje muy claro del presidente y de Axel. Bahía Blanca, con estas obras va a estar mucho más fuerte", expresó el ministro de Obras Públicas, y sostuvo que "son trabajos que se están haciendo en la peor tragedia de la historia de nuestro país", al referirse a la pandemia de coronavirus.

Kicillof estuvo acompañado por otras autoridades provinciales: el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el ministro de Salud, Daniel Gollan; el ministro de Infraestructura, Agustín Simone; y la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey.

En el acto también estuvieron referentes y dirigentes bahienses del Frente de Todos: Federico Susbielles, Marcelo Feliú, Gabriel Godoy, Ayelén Durán y Santiago Mandolesi Burgos.

Autopista Paso Urbano

Como informó La Nueva. en enero pasado, la obra se hace en 11 kilómetros que enlazan las rutas 3 y 33, incluida la intersección conocida como "El Cholo". Su construcción se encontraba paralizada desde diciembre de 2019.

Incluye una calzada de dos carriles ascendentes y dos carriles descendientes, colectoras, la construcción de once puentes, nueve pasarelas peatonales y una nueva rotonda, así como la instalación de 1.500 luminarias y 12.000 árboles.