Se reactivó la obra de la autopista denominada “Paso Urbano por Bahía Blanca”

Tal como adelantó ayer Entre Tasas Y Café, se reactivó la obra de autopista “Paso Urbano por Bahía Blanca”.

Se trata de los 11 kilómetros que enlazan las rutas 3 y 33, incluida la intersección conocida como "El Cholo", cuya construcción se encontraba paralizada desde diciembre de 2019.

“La obra tenía serios problemas en cuestiones técnicas a resolver, servicios que había que correr. Identificamos y resolvimos esos problemas y ya podemos reiniciar la tarea, la obra se reanuda”, sostuvo Gustavo Trankels.

El titular del distrito 19º de Vialidad Nacional mencionó que “como avance de obra tenemos registrado un 14,13 %"

"De la neutralización, ya van a ir viendo personal en el lugar que va a estar haciendo mediciones y revisando toda la demarcación. De a poco la obra va a ir tomando ritmo”, señaló en diálogo con Panorama, por LU2.

“Por la historia de esta obra y por su complejidad no puedo arriesgar una fecha de finalización, prefiero ir caminando sobre firme. Cuando solo dependamos de cuestiones viales, podremos arriesgar una fecha”, añadió.

De esta manera se reactivarán en primera instancia los trabajos que atañen a esas interferencias para luego continuar con la obra, cuyo monto de contrato será de $ 1.953.017.917,89, correspondiente a un incremento del 3,38 %.

Cabe aclarar que el proyecto técnico no se modifica.

La obra incluye una calzada de dos carriles ascendentes y dos carriles descendientes, colectoras, la construcción de once puentes, nueve pasarelas peatonales y una nueva rotonda, así como la instalación de 1.500 luminarias y 12.000 árboles, que mejorarán la inserción de la nueva infraestructura con el medioambiente.

Desde Vialidad Nacional dijeron que la nueva autopista es una gran deuda que los vecinos del sur de la provincia de Buenos Aires necesitan para mejorar las condiciones de circulación y seguridad para los más de 20.000 usuarios de la red de accesos bahiense.

“Depende del servicio, se podrán generar cortes hasta realizar cada empalme. No va a haber cortes eléctricos, por ejemplo. El resto se intentará realizar de tal forma que no interrumpa servicios. Más adelante, se va a estar informando a la comunidad; van a ser maniobras coordinadas con las diferentes empresas de servicios para no generar molestias o que si hay, sean las menos posibles”, completó Trankels.