Se pone en marcha una obra clave y habrá "livings" en varias esquinas del centro

--Buen día, Juan. Espero que me saludes como corresponde.

--¿Por? No empecemos con los acertijos…

--Al menos podrías haber dicho: Buen día, campeón…

--Uhh… Veo que te ponés contento con muy poco.

--No creas, ganamos algo que todos querían. ¿O acaso ustedes no? Pero no calentemos más el ambiente que con los 40 grados bahienses alcanza y sobra.

--Y seguimos sin agua.

--Este debe ser el peor verano por lejos.

--Sí, yo no me acuerdo uno peor, menos mal que hasta ahora el servicio de energía eléctrica no tuvo demasiados problemas, pero toquemos madera por las dudas…

--Seguro que algo más de lo que dijo Axel Kicillof en el Complejo Americano, de Monte Hermoso, sobre la provisión de agua, debés haber conseguido.

--Sí, lo más relevante es que el gobernador quiere que en el primer trimestre de este año se liciten las obras. Es decir, en marzo.

--¿Estás seguro? Mirá que marzo está muy cerca.

--Eso es lo que le dijo al intendente Gay en Sierra de la Ventana. Pensá que la mayoría de las obras previstas ya fueron analizadas técnicamente por el gobierno anterior, así que no debería demorarse mucho. Si todo marcha según lo previsto, en junio comenzarán las obras. Veremos si se cumplen los plazos o Bahía sigue esperando.

--De todas formas el verano que viene será igual a este.

--Sí, el único aliciente, con suerte, será que las grandes cisternas previstas estarán en marcha y también la renovación de cañerías.

--En Monte Hermoso Kicillof habló de obras de corto, mediano y largo plazo.

--Claro. Para 2023/24 se buscará avanzar con la planta de reúso de líquidos cloacales para la industria y luego con el proyecto de traer agua desde el río Negro. Al menos eso es lo que se informó.

--Después de tantas promesas y anuncios me conformo con que se haga algo, igual ya sé que el verano que viene tampoco tendré agua.

--De eso no tengas duda, pero espero que sigas con la buena racha hayas traído una noticia de esas que hacen ruido.

--No te voy a desilusionar, me pasaron un dato que hace tiempo veníamos siguiendo y que ahora estoy en condiciones de confirmar.

--¿Es muy importante para Bahía?

--Muy. Se acaba de firmar el acta de reanudación de los trabajos en la futura autopista de Sesquicentenario – El Cholo. Es más, te diría que las obras ya comenzaron, pero estimo que en febrero vas a ver mucho movimiento.

--Muy buena noticia y, además, una confirmación de algo que ya habías adelantado.

--Sí, la empresa Esuco ya está tomado gente y trayendo maquinaria. La idea es comenzar en la intersección de calle Don Bosco y la ruta 35. No te olvides que es una obra muy compleja, con muchísimos cruces de cañerías de otros servicios y 89 interferencias que no habían sido previstas y que ahora hay que correr o salvar.

--Me imagino cómo debe estar Gustavo.

--Si te referís al director del 19° Distrito Vialidad, no tengo idea, pero supongo que debe estar feliz porque se trata de una obra sobre la cual vino remándola mucho.

--Recordame cuánto falta…

--Muchísimo, apenas se lleva hecho el 14 por ciento. La obra arrancó en junio de 2018, con un plazo de ejecución de 30 meses, por lo que debería haber estado terminada a fines del año pasado, pero todo se paró en octubre de 2019, aunque ya venía mal de antes.

--¿Se puede decir que es la obra más importante en muchos años?

--Sí, pensá que el proyecto, denominado Paso Urbano Bahía Blanca, tendrá once puentes (algunos de 47 metros y 600 metros de largo; uno de tres niveles) en poco más de 11 kilómetros. La obra consiste en una autopista de hormigón con control total de accesos, seis pasarelas peatonales y 1.500 luminarias.

--¿Te pregunto por un par de obras privadas y me decís si hay alguna novedad?

--Dale, si puedo te contesto.

--Qué pasó con el megatemplo que iban a hacer los Mormones en la intersección de Cabrera y la prolongación de Pilmaiquén. Te pregunto porque el otro día vi un camión en el predio.

--Lo que viste fue un equipo de perforación contratado para tomar muestras en el sector y ver si hay algún pasivo ambiental antes de concretar la compra de ese amplio terreno a la Cooperativa Obrera. El proceso marcha lento, pero me dijeron que avanza.

--Bien, pasemos a la otra. Días atrás salió en un diario muy importante de Buenos Aires que Amazon lanzó una solicitud en la red social de búsquedas laborales Linkedin, donde quieren un “Country Leader”, esto es, un gerente que dirija las operaciones en Argentina. Y, según trascendió, el puesto solo se busca en Argentina, no en otros países sudamericanos. ¿Qué sabes?

--Lo único oficial es lo que te dije tiempo atrás. El año pasado Amazon pidió prórroga para empezar a construir su proyecto en Bahía y ahora tiene plazo para el 1 de mayo de 2022 para comenzar las obras en los tres predios adquiridos. El aviso que mencionás puede ser un indicio, pero nada más que eso.

--¿Trajiste alguna novedad comercial?

--Siempre algo hay. En este caso te comento que una granja familiar bien bahiense, con 51 años de vida, abre un amplio local de venta al público y mayorista en avenida Alem al 2400.

--Supongo que hablás de nuestro amigo Ricky, que sigue invirtiendo en maquinaria y tecnología para diferenciarse en el mercado con el producto de sus ponedoras.

--Exacto. Pensá que es una firma que ya tiene sucursales en Bariloche y Neuquén.

--Y más de 50 empleados ¿Qué sabés del local?

--Si bien la firma está presente en los supermercados, esta nueva boca responde a la necesidad de mucha gente de comprar de otra manera, es decir, en comercios específicos. Esto parece ser una tendencia como lo es la venta online y por otro lado, se busca, por su ubicación, atraer a los comerciantes que van al mercado frutihortícola de la ruta 33.

--Bien, y ya que estamos con el tema comercial, contame algo de la reunión que mantuvo la Muni con los comerciantes del centro.

--Del encuentro tomaron parte miembros de la Cámara de Comercio, Comerciantes Autoconvocados y representantes del Observatorio de Discapacidad, quienes planteaban alternativas a las transformaciones del centro.

--No me digas que se pusieron de acuerdo en todo.

--Eso sería pedir demasiado, pero se generó un ámbito de debate bastante esclarecedor. La Muni presentó un rediseño de centro para que sea más lindo y amigable y el espacio público ayude con distintos polos, como el gastronómico en el área del Mercado, a sumar flujo de gente. La idea es que esa gente use al centro no solo como espacio de compras, sino como un sector de esparcimiento y de tranquilidad.

--Los comerciantes se quejan porque los clientes no pueden estacionar ni siquiera unos minutos…

--Se les planteó la instalación de dársenas para carga y descarga de mercaderías y de estacionamiento temporal para pasajeros, así que ahí hubo un acercamiento entre las partes.

--¿Concurrió la Corporación?

--No, y por la Muni lo hizo el arquitecto Arrigo Reale, entre otroso. Pero déjame que se siga contando qué obras van a hacer y, de paso, te comento que este lunes comienzan los trabajos en la plaza Lavalle.

--Tenés razón, parece que ese espacio público va a recibir importantes mejoras, y perdón por la interrupción. Seguí contándome el plan para el centro.

--La idea es ensanchar las veredas con maceteros y bastones amarrillos. En el caso de Chiclana va a quedar una mano para los colectivos, como es ahora, y en la de enfrente se va a ensanchar la vereda con una dársena para carga y descarga y descenso de pasajeros.

--¿Qué calles se van a modificar?

--Donado, Belgrano y Chiclana. Pero tengo otro dato para pasarte, el de los livings urbanos.

--¿Y eso?

--En algunas esquinas van a poner plantas en maceteros y una especie de sillones para que la gente pueda sentarse un rato, a manera de lugares de descanso. En cuanto a las paradas de colectivos, las de calle Chiclana, entre O´Higgins y Donado, se van para la cuadra del Automóvil Club y la de la primera cuadra de Donado se traslada a la manzana del Mercado Municipal.

--¿Pensás que tendrá el acompañamiento de los comerciantes?

--Entiendo que sí. La mayoría opina que hay lindas ideas pero luego nada se termina y los que sufren las consecuencias son los comerciantes. Por eso no quieren que se repitan episodios del pasado.

--Antes de irnos, ¿ya probaste la aplicación Omni Calculator? Te permite saber cuándo te toca la vacunación contra el coronavirus.

--Debería llamarse Ovni Calculator porque tenés que ser un extraterreste para poder saber eso.

--Bueno, pongámosle un poco de onda a la cosa y esperemos que Ginés las mande rápido.

--Quisiera no ser malpensado, así que mejor me voy rápido a prender el fuego, aunque con este enero el asadito seguro se hace solo.

--Dale, nos vemos en una semana. Y a seguir cuidándose.